Cote d'Ivoire: Le projet de budget pour l'année 2022 s'élève à 9 901,1 milliards de FCFA

Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a présidé ce mercredi 20 octobre, la réunion du Conseil des ministres. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, le Conseil a adopté le projet de budget pour l'année 2022.

«Le projet de budget pour l'année 2022 est marqué par le contexte de reprise de l'activité économique, après la contraction de l'économie mondiale enregistrée en 2020 du fait des effets négatifs de la pandémie de la Covid-19. Aussi, le budget de l'Etat pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le Gouvernement pour juguler les impacts négatifs liés à la pandémie de la Covid-19, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement, orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, à travers la mise en œuvre du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025 et du second Programme social du Gouvernement (PSGouv2) », lit-on dans le communiqué consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

A cet effet, ajoute la même source, le projet de budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires, déclinés au sein des institutions et ministères. «Il s'équilibre en ressources et en charges à 9 901,1 milliards de FCFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial 2021. Cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 10 555,8 milliards de FCFA en 2023 et 11 616,6 milliards de FCFA en 2024 », détaille le document.