Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le CNDH célèbre la journée africaine

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18ème Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après ratification de la Charte par 25 États.

Elle constitue la base du système africain des droits de l'homme, et a pour vocation d'embrasser les aspirations des peuples africains à avoir un système efficace et cohérent de protection de leurs droits et libertés qui leur sont propres.

Le 21 octobre offre chaque année à l'Afrique l'occasion de commémorer la Journée africaine des droits de l'homme (JADH), de réfléchir et de renouveler l'engagement solennel des dirigeants et peuples africains à promouvoir et protéger les droits de l'homme sur le continent.

Ainsi, le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), célèbre, le 21 octobre 2021 dans ces locaux, partir de 10 heures, la Journée Africaine des Droits de l'Homme sur le thème : « Les droits de l'homme en Afrique, 40 ans après l'adoption de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.»

L'objectif général de cette célébration est de vulgariser les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'Homme à travers l'édition d'un document.