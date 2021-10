Afrique de l'Ouest: FESPACO - «Bammun nafi» de Mamadou Dia: alerte sur les signes avant-coureurs de l'extrémisme religieux

Seul long métrage sénégalais de fiction en lice pour l'Étalon d'or de Yennenga au Fespaco, « Bammun Nafi » (Le père de Nafi) de Mamadou Dia explore la question du radicalisme et de l'extrémisme religieux. Ce film, projeté dimanche, 17 octobre, à Ouagadougou, véhicule un message fort d'alerte contre l'intolérance, mais aussi d'espoir face à la terreur liée à la foi qui envahit l'Afrique de l'Ouest.

Ouagadougou : La grâce de l'art demeure aussi dans sa capacité d'anticiper, d'alerter. Son atout est d'être fondamentalement l'éclaireur du temps et des consciences quand des menaces minent les sociétés et remettent en cause le vivre ensemble, les cultures et civilisations. Dans « Bammun Nafi » (Le père de Nafi), le réalisateur sénégalais fait jouer parfaitement ce rôle à l'art. Mamadou Dia sonne l'alerte en usant de l'émotion esthétique. Il avertit les plus pessimistes sur le danger que courent nos pays face à l'extrémisme religieux, l'intégrisme, cette nouvelle pratique religieuse cultivant l'intolérance et le radicalisme. Sa puissance est telle qu'elle fait effondrer les systèmes sociaux les mieux établis, les pouvoirs politiques les mieux élus et qui sont le fruit d'une expression populaire. Le film met en opposition deux mondes : d'un côté le modernisme tolérant et ouvert, et de l'autre l'univers traditionnel, conservateur où l'exercice de la foi est synonyme de terreur, d'écoulement de sang, des larmes et des vies. Pourtant, tout commence de façon presque anodine.

Dans ce petit village situé au Nord du Sénégal, personne ne semble voir la menace qui pèse sur les communautés villageoises se pointer à l'horizon à l'exception de l'imam Thierno. Ce dernier a très vite senti les liens de son frère (Ousmane), de retour de l'étranger, avec un chef terroriste du nom de Cheikh Amir. Celui-ci officiant en Mauritanie, va mettre tous les moyens nécessaires pour annexer le petit village et intégrer de force ses habitants dans un Islam radical. Cependant, sa politique d'assimilation menée par Ousmane se heurte à la résistance inouïe de Thierno. Le combat acharné des deux « gladiateurs » nourrit presque toute la trame de ce film. Éternel opportuniste, Ousmane est obsédé par son ambition de vouloir coûte que coûte prendre la mairie et faire appliquer la doctrine du Cheikh dans cette bourgade. L'imam Thierno, beaucoup plus modéré et ouvert à son temps, est prêt à tout pour sauver le village. Yonti ne doit surtout pas tomber aux mains des aventuriers djihadistes. Il faut, pour l'imam, le préserver à tout prix et même quitte à s'allier avec le maire sortant pour barrer la route à son frère Ousmane.

Une histoire dramatique

Mamadou Dia a construit ce film autour de la relation d'amour qui lie Nafi à Tokora. Deux cousins du même âge qui s'aiment profondément et qui ont décidé de passer l'éternité ensemble malgré l'opposition au départ de Thierno. Ils rêvent de se marier et d'aller vivre à la capitale Dakar. Une fois sur place, Nafi pourra continuer ses études de Neurosciences à l'Université et Tokora son rêve de devenir grand danseur.

Ces deux personnages incarnent la jeunesse et ses ambitions, la modernité. Les querelles de leurs papas intoxiquent malheureusement leur relation. Le rôle joué par le matriarcat pour arrondir les angles et réconcilier les deux frères sera sans conséquence. La controverse entre les deux frères pollue même les funérailles de leur mère décédée quelque temps seulement après. Sentant son frère mourant parce que gravement malade, Ousmane veut sceller à tout prix l'union entre Nafi et son fils. Dans cette relation bousillée par les affrontements fraternels, même si l'amour est plus fort que la mort, il ne réussit pas à la vaincre. Dans sa volonté de fuir avec sa dulcinée, Tokora est abattu la nuit même durant laquelle il a consommé sa relation avec Nafi.

Émouvant et rigoureux, « Bammun Nafi » est une fable dramatique qui évoque avec justesse certains maux de la société parmi lesquels l'échec des politiques, l'insécurité galopante, le pouvoir de l'argent et l'hypocrisie. Dans son premier long métrage de fiction, Mamadou Dia a réussi à présenter une œuvre esthétiquement bien relevée. Avec une succession de plans fixes permettant de conserver le même décor, le réalisateur rappelle l'impuissance de certains de ses personnages face au destin. Seule fiction sénégalaise en lice pour l'Étalon d'or de Yennenga, ce long métrage se distingue aussi par le cadre dans lequel il a été tourné. Il s'agit du village d'origine du réalisateur, dans la vallée du Fleuve Sénégal. L'épure parfaite de ces étendues de terre et d'eau offre une belle symphonie de la nature. À cela s'ajoutent la musique et la voix puissante de Baaba Maal qui donnent à « Bammum Nafi » sa singularité et sa beauté.

De par son actualité, sa force, son histoire et son esthétisme, ce film tient toutes ses chances dans la conquête de l'Étalon d'or de cette 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco). La projection a eu lieu à l'absence du réalisateur et de son équipe. Mamadou Dia devait arriver à Ouagadougou, mardi 19 octobre.

INAUGURATION DE SA STATUE

Alain Gomis dans l'éternité du cinéma africain

Le réalisateur sénégalais double Étalon d'or, Alain Gomis, occupe désormais la place mythique des cinéastes de Ouagadougou, sur les Allées des Étalons, aux côtés de son compatriote Sembène Ousmane. Sa statue dévoilée, dimanche 17 octobre, en présence du Ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, Abdoulaye Diop, et son homologue de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina, Dr Elise Foniyama Thiombiano, lui permet d'intégrer le cercle fermé des plus grands cinéastes du continent.

La statue en laiton a été sculptée par Siriki Ky. Elle montre un Alain figé, l'étalon entre les mains. Tout un symbole pour ce cinéaste d'exception qui, en dehors du Malien Souleymane Cissé, a été seul réalisateur africain a remporté deux fois l'Étalon d'or (2013 et 2017). Une récompense et une reconnaissance à un réalisateur qui « inspire sa génération et ses cadets ».