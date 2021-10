Ile Maurice: Diffamation alléguée│Rama Valayden - «Il nous faut rester soudés»

Le chef de file des Avengers, Me Rama Valayden, était à nouveau à la Cybercrime Unit, hier, dans le sillage de la plainte pour diffamation de l'ex-ministre Yogida Sawmynaden. L'avocat l'aurait traité de «menteur» sur les ondes d'une radio privée. Convoqué une première fois, le 14 octobre, il avait fait valoir son droit au silence. Hier, aux Casernes centrales il a encore gardé le silence. À sa sortie, Rama Valayden a parlé de pressions et même utilisé les termes «persécution policière».

Selon Me Valayden, d'autres membres des Avengers figurent sur la liste de personnes qui seront convoquées pour interrogatoire. «Éna bann kamarad Avengers ki risk arestasion. Kamarad Roshi, Bruneau, Sanjeev parmi. Lapolis inn konpil tou nou bann déklarasyon, an live, lor Facebook, dan meeting, rénion privé, manifestasion», a-t-il déclaré, ajoutant avoir dit aux policiers qu'en cas d'arrestation, il ne paiera pas de caution pour recouvrer la liberté.

Rama Valayden est défendu par un panel d'avocats des Avengers et Me Jacques Panglose. Des activistes, dont Bruneau Laurette et une dizaine de personnes, étaient devant les Casernes centrales pour le soutenir. «Il nous faut rester plus que jamais soudés, nous rallier et nous unir», a-t-il ajouté. Pour lui, la lutte des «Avengers» maintenant est de pouvoir tenir des rassemblements. «Zot pé dir new normal mé bizin les nou fer meeting aster. Autorité bizin les nou.» Ses avocats estiment que la Cybercrime Unit est «un outil politique pour persécuter des gens».

Par ailleurs, Ivann Bibi, qui organise des manifestations chaque semaine devant le Parlement depuis quatre mois, a annoncé une nouvelle marche dans les rues de la capitale le 7 novembre pour réclamer pour la énième fois la démission du gouvernement. «Nous allons formuler une demande à la police pour une marche pacifique sur le même trajet que les 11 juillet et 29 août 2020», explique l'activiste social. «Nou lamars sé pou démann démision Prémié minis é gouvernman MSM ek nouvo éleksion zénéral.»

Menaces «Bienveillantes» aux Kistnen

Lors du dépôt de gerbes à Telfair, vendredi, de curieux «policiers en civil» ont approché des proches des Kistnen. Chacun a raconté presque la même histoire : bien qu'ils soient policiers, ils n'aiment pas le gouvernement et voudraient les avertir que les événements organisés par les «Avengers» et la famille feront l'objet de représailles. Si ces menaces à peine déguisées ont au début eu l'effet escompté, elles ont ensuite été interprétées comme elles le méritent : une déplorable tentative d'intimidation des autorités.