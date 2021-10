Ile Maurice: PRB - Le président de la MHEU se dit déçu du rapport

Le rapport du Pay Research Bureau (PRB) continue de faire des mécontents. Hier, c'était au tour de la Ministry of Health Employees Union (MHEU) d'exprimer sa frustration face à la presse.

Son président, Amarjeet Seetohul, soutient que plusieurs de leurs propositions n'ont pas été prises en considération. «Nous sommes déçus du rapport et estimons qu'il faudrait désormais que le PRB reconsidère nos propositions.» Le syndicaliste revient sur une des propositions pour améliorer le sort des Healthcare Assistants, soit les aides-soignants, qui sont plus de 1 200 à travers les centres hospitaliers.

L'un de leurs plus gros problèmes est que ces employés n'ont aucune possibilité de promotion tout au long de leur carrière. «Ils débutent leur carrière comme aides-soignants et prennent leur retraite comme tel. Cela génère une grosse frustration chez eux. Puis, vu qu'il y a un manque chronique de personnel, ces employés sont appelés à faire le travail d'un infirmier, soit un "shifting of responsibilities" qui pourrait être considéré comme une négligence médicale involontaire.»

Selon Amarjeet Seetohul, la MHEU avait suggéré au PRB de créer une administration séparée pour les Healthcare Assistants et de leur donner plus de chance de promotion comme pour le poste d'un Senior Healthcare Assistant ou d'un superviseur des aides-soignants. «Mais, le PRB n'a pas accédé à notre demande et n'a même pas fait mention de cela dans son rapport. Il a choisi tout simplement d'ignorer cette demande.» Le président de la MHEU indique que dans un premier temps, le syndicat se tournera vers les institutions appropriées pour trouver une solution et que si cela n'aboutit pas, elle n'hésitera pas à se tourner vers des instances internationales pour faire entendre leur voix.

Amarjeet Seetohul a aussi parlé de risk allowance. «Nous avions également proposé que les employés des services de santé aient une "risk allowance" en cette période de pandémie mais il n'en est rien à l'exception de quelques employés de l'hôpital Brown Sequard ou de l'hopital de Poudre-d'Or entre autres.»