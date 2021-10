Ile Maurice: Nominations - De nouvelles têtes pour présider des organisations du privé

Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive de CIEL, est le nouveau président de Business Mauritius. Élu au Hennessy Park Hotel à Ebène, hier, il succède à Vidia Moonegan.

Honoré de cette nomination, il mesure l'importance et la responsabilité de ce poste, alors que le pays émerge de la crise du Covid-19. «Nous allons travailler très bientôt pour fixer nos objectifs des deux prochaines années et insister sur une collaboration étroite avec le gouvernement, primordiale pour que nous puissions avancer économiquement, et aussi de manière inclusive avec un accent sur l'écologie.» Le nouveau président vise un agenda durable en ajoutant que le plus gros challenge est derrière nous car le redémarrage du secteur touristique est extrêmement encourageant. Le nouveau conseil est constitué de Jean-Pierre Dalais, Anil Currimjee, Arnaud Lagesse, Madhavi Ramdin-Clark, Philippe Espitalier- Noël et Jean Li Yuen Fong.

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) a également renouvelé son conseil d'administration pour un mandat de deux ans dans la continuité d'une gouvernance de qualité. Danny Balluck, directeur exécutif et CFO de Standard Chartered Bank, en est le nouveau président. Virginie Corneillet, Group Head of Governance and Legal Affairs chez ENL, est la nouvelle vice-présidente. La CEO du MIoD, Sheila Ujoodha, explique que «Danny Balluck et Virginie Corneillet siègent au conseil d'administration du MIoD. L'expérience élargie de Danny dans le secteur financier sera un atout précieux alors que l'économie vit une transformation et que le marché est en constante évolution. Avec une gouvernance d'entreprise qui évolue et s'enrichit constamment, Virginie apportera également toute sa connaissance dans l'exécution et la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise».