Afrique: Le Président de la CAF loue l'esprit du peuple ghanéen

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a salué l'ingéniosité des Ghanéens après son arrivée dans le pays d'Afrique de l'Ouest mercredi matin pour une visite de travail de deux jours.

Le leader de l'instance dirigeante du football africain a été accueilli à l'aéroport international de Kotoka à Accra par le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'honorable Mustapha Ussif, le président de la Ghana Football Association (GFA) Kurt Okraku ainsi que d'autres membres de la fédération locale.

Le Dr Motsepe est au Ghana pour la première fois depuis son élection à la présidence de la CAF en mars dernier.

Au cours de la visite, le Dr Motsepe sera l'invité spécial du programme Youth Connects - une initiative de S.E Nana Addo Dankwa Akufo Addo, président de la République du Ghana.

Il rencontrera le président Akufo Addo lors d'un dîner à Accra mercredi soir pour réfléchir à la façon de transformer la jeunesse africaine tout en discutant de la politique et des programmes pour le développement du football africain.

Le Président de la CAF a félicité la jeunesse ghanéenne pour sa contribution au rayonnement de l'Afrique.

« Je me sens honoré d'être au Ghana pour participer à ce sommet de la jeunesse et aussi pour rencontrer la communauté du football. Je suis très fier du Ghana et de vos réalisations », a déclaré le président Motsepe à son arrivée à l'aéroport international de Kotoka à Accra.

« C'est bien d'aider les jeunes. Je suis donc heureux d'être ici pour partager des idées avec les jeunes, pour rencontrer le président de la République du Ghana et d'autres hauts responsables.

« Vous m'inspirez, ainsi que tout le continent. Les Ghanéens réussissent si bien partout dans le monde. Mon enseignant préféré à l'école était un Ghanéen - Philip Amoah. C'était un homme tellement brillant.»

Le président de la GFA, Okraku, a exprimé sa joie de la visite du président Motsepe dans le pays, révélant que la fraternité du football était impatiente de rencontrer le leader de l'instance dirigeante du football africain.

La Ghana football Association (GFA) organisera un petit-déjeuner en l'honneur du Président de la CAF où il s'entretiendra avec le ministre de la Jeunesse et des Sports Mustapha Ussif (Hon.), les parties prenantes du football, les membres du Conseil exécutif de la GFA, Corporate Ghana, les anciens et nouveaux administrateurs du football ainsi que les médias.

