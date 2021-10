Cote d'Ivoire: Littérature/13ème Prix Ivoire - Le Congolais Blaise NDALA grand vainqueur avec son roman "Dans le ventre du Congo"

Le jury a décerné le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone 2021 à Blaise NDALA (Congo) pour son roman Dans le ventre du Congo (Québec, éd. Mémoire d'encrier / Abidjan, Vallesse, 2021, 396 p).

Palmarès du 13ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone (2021)

Le jury du 13ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone présidé par Werewere-Liking (écrivaine, dramaturge, comédienne) et composé d'Hélène Lobé (écrivaine), Foua Ernest de Saint Sauveur (écrivain, président honoraire de l'Association des Ecrivains de Côte d'Ivoire), Auguste Gnaléhi (critique littéraire) et Henri N'koumo (critique littéraire) a achevé et rendu ses travaux.

Etaient en lice pour ledit Prix, par ordre alphabétique :

1- Nassuf DJAILANI (Comores), Cette Morsure trop vive, roman, éd. Atelier des nomades, 2021, 189 p) ;

2- Davina ITTOO (Ile Maurice), Misère, roman, éd. Atelier des nomades/ Vallesse, 2021, 264 p ;

3- Souad JAMAI (Maroc), Le Serment du dernier messager, roman, éd. La Croisée des chemins, 348 p ;

4- Fedwa MISK (Maroc), Nos Mères, théâtre, éd. La Croisée des chemins, 2021, 74 p) ;

5- Blaise NDALA (Congo), Dans le ventre du Congo, roman, éd. Mémoire d'encrier / Vallesse, 2021, 396 p.

6- Emmelie PROPHETE, (Haïti), Les Villages de Dieu, roman, éd. Mémoire d'encrier, 2021, 213 p.

Au terme de ses délibérations, le jury a décerné une Mention Spéciale et attribué le Prix Ivoire.

I- MENTION SPECIALE

Une Mention Spéciale est attribuée à Souad JAMAI (Maroc) pour son roman Le Serment du dernier messager (éd. La Croisée des chemins, 348 p).

Le jury salue la qualité de cet ouvrage prospectif, ouvert sur notre futur, à la tonalité lucide, au chant humaniste qui appelle la meilleure attention sur notre monde condamné à faire face à l'intérêt égoïste des entreprises au détriment des vies humaines. Contre les coups bas et les compromissions, le cri du cœur de l'auteur vise à restituer l'Homme à ses valeurs humaines ontologiques pour que demain soit porteur de vies.

II- LAUREAT DU PRIX IVOIRE 2021

Le jury a décerné le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone 2021 à Blaise NDALA (Congo) pour son roman Dans le ventre du Congo (Québec, éd. Mémoire d'encrier / Abidjan, Vallesse, 2021, 396 p).

Le jury a récompensé un écrivain dont la langue gourmande est ouverte sur une longue parole à tiroirs. Revisitant l'histoire coloniale du Congo et la mettant en dialogue avec la question du Noir dans un monde qui semble avancer sans lui, le lauréat offre un récit ample, drôle parfois, caustique, qui s'intègre dans la vaste question des replis et des ponts identitaires.

Le 13ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone, doté d'un montant de trois mille (3.000) euros, sera décerné le samedi 20 novembre 2021 à l'hôtel du Golf (Abidjan). Conformément au règlement en vigueur, le lauréat sera pris en charge par le comité d'organisation pour la réception de son Prix à Abidjan.

Créé en 2008 par Akwaba Culture, une association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone récompense les auteurs émergents d'Afrique et des diasporas africaines. Il est placé sous le parrainage du ministère en charge de la Culture de Côte d'Ivoire et de l'Organisation internationale de la Francophonie. Il bénéficie de l'appui, entre autres, de l'ambassade de France, de la fondation Orange Côte d'Ivoire et de la Librairie de France Groupe de Côte d'Ivoire.

L'association Akwaba Culture félicite tous les participants au Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone 2021 et souhaite bon vent au lauréat.

Fait à Abidjan, le 20 octobre 2021

Pour l'association AKWABA CULTURE,

La Présidente

Isabelle Kassi Fofana

LISTE DES LAUREATS DU PRIX IVOIRE

2020 : Prix non décerné (édition annulée en raison de la maladie à coronavirus) ;

2019 : Isabelle Rochet (Côte d'Ivoire), Le Savon de la forêt, roman, éd. L'Harmattan ;

2018: Gauz (Armand), (Côte d'Ivoire), Camarade papa, éd. Le Nouvel Attila ;

2017 : Johary Ravaloson (Madagascar), Vol à Vif, roman, éd. Dodo Vole ; Mention spéciale à Blaise Ndala (RD Congo) pour Sans Capote ni kalachnikov (roman, éd. Mémoire d'Encrier) ;

2016 : Marijosé Alie (Martinique), Le convoi, roman, éd. HC Editions; Mention Spéciale à Kidi BEBEY (Cameroun) pour Mon Royaume pour une guitare (éd. Michel Lafon) ;

2015 : Kettly Mars (Haïti), Je suis vivant, éd. Mercure de France; Mention spéciale à Fathia Radjabou (Comores), Je ne sais pas quoi faire de ma vie... éd. Présence Africaine ;

2014 : Bahaa Trabelsi (Maroc), Parlez-moi d'amour ! nouvelles, Casablanca, éd. La Croisée des chemins; Mention spéciale à Attita Hino, pour son roman Le Grand Masque a menti, éd. Ceda-Nei;

2013 : Hemley Boum (Cameroun), Si d'aimer..., roman, éd. La Cheminante;

2012 : Mariama N'doye (Sénégal), L'Arbre s'est penché, roman, éd. Eburnie ;

2011: Frédéric Grah Mel (Côte d'Ivoire), Félix Houphouët-Boigny, biographie, éd. du Cerap / Karthala;

2010: Elisabeth Ewombè-Moundo (Cameroun), La nuit du monde à l'envers, roman, éd. Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud ;

2009 : Tiburce Koffi (Côte d'Ivoire), Mémoire d'une tombe, roman, éd. CEDA/ NEI/ Présence Africaine ;

2008 : Racine Kane (Sénégal), Les Ballades nostalgiques, roman, éd. Panfrika; Mention Spéciale à Salla Niang (Sénégal), La dernière lettre, roman, éd. Présence Africaine.

