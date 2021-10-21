Guinée: La liste des 123 officiers envoyés à la retraite...

21 Octobre 2021
Aminata.com (Conakry)

Liste des 123 officiers des douanes dont les noms figurent sur le décret rendu public à la télévision nationale.

Général de division, Toumany Sangaré

Général de brigade, Guilavogui Oubou Zézé

Karinkan Condé

Bangoura Ismaël Léonard

Camara Amadou Gueye

Les Colonels,

Traoré Balla

Délamou Pépé Jonas

Koivogui Yoka

Traoré Issa

Touré Ibrahima Sory

Condé Amara

Camara Fodé Amidou

Soumah Alexandre

Kourouma Ibrahim

Bayo Kabinet

Touré Mohamed Lamine

Bangoura Lansana

Keita Kadé Mady

Traoré Saran

Camara Mamè

Traoré Kabinet

Traoré Mamadi

Camara Séckou Amadou

Condé Aboubacar

Wamouno Lamé

Keita Mansakolon

Bangoura Jean-Pierre

Zabré Charles

Touré Almamy Sékou

Kaba Morciré

Camara Ibrahima Kalil

Bangoura Aboubacar

Camara Lancei

Keita Sory

Kaba Mamadi

Sonassa Kaba

Traoré Sékou

Toupouvogui Kolou

Naomy Paya

Guilavogui Zézé

Touré Pévé

Kourouma Lansana

Bandiougou Keita

Touré Mariama Daouda

Doumbouya Facely

Touré Mohamed Saliou

Camara Kerfalla

Camara Morlaye

Sylla Cheick

Kolié Siba Pascal Mathos

Zegbélémou Noel Nyankoye

Bangoura Soriba

Sylla Mamadou

Les Lieutenant-colonels

Sylla Ibrahima Sory

Touré Mariama

Diallo Ousmane Kolon

Camara Mamadou 3

Koné Sidiki

Kalivogui N'yankoye

Koundouno Madeleine

Balamou Jean-Bosco

Samoura Mamadou Dian

Guémou N'yankoye

Soumah Ousmane

Kolié Kéoulen

Koundano Pierre

Millimono Tamba Jacques

Keita Fodé

Tolno Antoine

Bangoura Yamoussa

Bah Aissatou

Kourouma Sory

Camara Bakary

Keita Dantigui

Samoura Mamadou

Doumbouya Mamdi

Soumah Ibrahima

Diallo Aissata

Savané Mohamed Youla

Keita Djénabou

Camara M'mah

Sylla Abdoulaye

Iléga Germain

Bah Souleymane

Diallo Djibril

Tolnon Julien Sâa

Youla Fatoumata

Mara Ousmane

Diarra Sény

Bangoura Mabinty

Savané Balla

Camara Mohamed Lamine

Bangoura Lansana

Camara Tènèmba

Keita Bandiou

Dioubaté Faramani

Diallo Nènè Oumou

Diop Moustapha

Condé Nounké

Dombouya Somory

Camara Wata Sékou

Kaba Foulématou

Keita Abdourahmane

Kleyth Marie

Barry Boubacar

Touré Amara

Doumbouya Ousmane

Camara Fatou

Camara Amara

Camara Kerfalla

Les Commandants

Grovogui Zaoro

Soumah Aboubacar

Sylla Mohamed

Camara Sékou Abdoul

Béavogui Nouhou

Dopavogui Kolou

Sylla Adama

Sylla Sékou Amadou

Condé Dantouma

Bangoura Mohamed Kassory

Traoré Djiba

Baldé Ibrahima Kalil

Bangoura Amara

Dernière mise à jour: octobre 21, 2021

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