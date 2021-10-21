Guinée: La liste des 123 officiers envoyés à la retraite...

Liste des 123 officiers des douanes dont les noms figurent sur le décret rendu public à la télévision nationale.
Général de division, Toumany Sangaré
Général de brigade, Guilavogui Oubou Zézé
Karinkan Condé
Bangoura Ismaël Léonard
Camara Amadou Gueye
Les Colonels,
Traoré Balla
Délamou Pépé Jonas
Koivogui Yoka
Traoré Issa
Touré Ibrahima Sory
Condé Amara
Camara Fodé Amidou
Soumah Alexandre
Kourouma Ibrahim
Bayo Kabinet
Touré Mohamed Lamine
Bangoura Lansana
Keita Kadé Mady
Traoré Saran
Camara Mamè
Traoré Kabinet
Traoré Mamadi
Camara Séckou Amadou
Condé Aboubacar
Wamouno Lamé
Keita Mansakolon
Bangoura Jean-Pierre
Zabré Charles
Touré Almamy Sékou
Kaba Morciré
Camara Ibrahima Kalil
Bangoura Aboubacar
Camara Lancei
Keita Sory
Kaba Mamadi
Sonassa Kaba
Traoré Sékou
Toupouvogui Kolou
Naomy Paya
Guilavogui Zézé
Touré Pévé
Kourouma Lansana
Bandiougou Keita
Touré Mariama Daouda
Doumbouya Facely
Touré Mohamed Saliou
Camara Kerfalla
Camara Morlaye
Sylla Cheick
Kolié Siba Pascal Mathos
Zegbélémou Noel Nyankoye
Bangoura Soriba
Sylla Mamadou
Les Lieutenant-colonels
Sylla Ibrahima Sory
Touré Mariama
Diallo Ousmane Kolon
Camara Mamadou 3
Koné Sidiki
Kalivogui N'yankoye
Koundouno Madeleine
Balamou Jean-Bosco
Samoura Mamadou Dian
Guémou N'yankoye
Soumah Ousmane
Kolié Kéoulen
Koundano Pierre
Millimono Tamba Jacques
Keita Fodé
Tolno Antoine
Bangoura Yamoussa
Bah Aissatou
Kourouma Sory
Camara Bakary
Keita Dantigui
Samoura Mamadou
Doumbouya Mamdi
Soumah Ibrahima
Diallo Aissata
Savané Mohamed Youla
Keita Djénabou
Camara M'mah
Sylla Abdoulaye
Iléga Germain
Bah Souleymane
Diallo Djibril
Tolnon Julien Sâa
Youla Fatoumata
Mara Ousmane
Diarra Sény
Bangoura Mabinty
Savané Balla
Camara Mohamed Lamine
Bangoura Lansana
Camara Tènèmba
Keita Bandiou
Dioubaté Faramani
Diallo Nènè Oumou
Diop Moustapha
Condé Nounké
Dombouya Somory
Camara Wata Sékou
Kaba Foulématou
Keita Abdourahmane
Kleyth Marie
Barry Boubacar
Touré Amara
Doumbouya Ousmane
Camara Fatou
Camara Amara
Camara Kerfalla
Les Commandants
Grovogui Zaoro
Soumah Aboubacar
Sylla Mohamed
Camara Sékou Abdoul
Béavogui Nouhou
Dopavogui Kolou
Sylla Adama
Sylla Sékou Amadou
Condé Dantouma
Bangoura Mohamed Kassory
Traoré Djiba
Baldé Ibrahima Kalil
Bangoura Amara
Dernière mise à jour: octobre 21, 2021
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