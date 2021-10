Afrique: Justice pour les crimes internationaux - Une conférence se penche sur les enjeux en Afrique de l'ouest

Dakar va abriter, les 25 et 26 octobre 2021, une conférence internationale, sur le thème : « Justice pour les crimes internationaux : enjeux et stratégies en Afrique de l'Ouest et ailleurs », indique un communiqué de la Fondation Wayamo et le Programme pour la promotion de l'État de Droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer. La même source précise que les travaux seront ouverts par Me Malick Sall, Garde des Sceaux et ministre de la Justice du Sénégal. Selon toujours le document, des experts des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Cour pénale internationale, des Chambres africaines extraordinaires au Sénégal, du Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, du Mécanisme international, impartial et indépendant sur la Syrie (IIIM), de la société civile et de gouvernements prendront part à la rencontre.

Parmi les personnalités attendues figurent Fatou Bensouda, ancienne procureure de la Cour pénale internationale, Serge Brammertz, procureur du Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, et Catherine Marchi-Uhel, cheffe du Mécanisme d'enquête international, impartial et indépendant (IIIM) sur les crimes les plus graves commis en Syrie. La conférence accueillera également des universitaires, des étudiants, des journalistes, des diplomates, etc.

Les participants débattront des défis à relever, des expériences acquises et du futur de la justice internationale en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Libéria, au Mali et au Sénégal. Les débats et discussions porteront également sur le rôle et les enseignements tirés des différents mécanismes internationaux, régionaux et hybrides d'enquêtes et de poursuites de crimes internationaux. Mamadou GUEYE