Madagascar: Stritarty - Diego-Suarez, capitale culturelle pour cinq jours

Lancé le 19 octobre et prenant fin le 23 octobre prochain, Stritarty est à sa 6è édition. Ce festival est une véritable rencontre qui regroupe plusieurs artistes de la région Diana et du pays.

L'événement offre des formations de qualité pour les jeunes talents de la ville d'Antsiranana dans le domaine des arts urbains. Les formations sont assurées par des professionnels reconnus sur le territoire national ainsi que dans la région du Sud-Ouest de l'océan Indien. Le festival présente plus d'une bonne trentaine d'artistes locaux, notamment des danseurs, photographes, dessinateurs et graffeurs.

Effectivement, son but est de promouvoir l'art urbain à travers les graffitis et, à long terme, de faire des murs d'Antsiranana des musées à ciel ouvert. Puisque les citoyens du monde sont victimes du réchauffement climatique, des artistes sensibilisent les jeunes à protéger l'environnement.

Antsiranana est la prestigieuse capitale de la région Diana. L'abondance de ses biens architecturaux dont la plupart datent de la colonisation ainsi que sa richesse historique ont fait d'elle, et ce depuis longtemps, une destination touristique de renommée internationale. Agglomération de près de 200 000 habitants, la ville du Pain du sucre présente les atouts d'une cité importante, culturelle. Malgré cette potentialité, elle demeure une ville de passage qui offre peu de perspectives concrètes à ses jeunes artistes et

Oxy et ses petits tableaux artistiques.

Entrepreneurs culturels. D'autant plus, le phénomène de centralisation de la vie culturelle dans la capitale (Antananarivo) et, parallèlement, l'insuffisance d'opportunités pour les artistes de se produire, de diffuser leurs œuvres et d'acquérir des compétences dans leur propre pays ou même à l'échelle nationale, produisent des effets de fuite inespérée vers l'extérieur, notamment en Europe.

Au-delà de l'aspect artistique mais aussi festif de l'événement, le Festival Stritarty est avant tout un instrument de développement économique et les différentes conférences poussent la réflexion sur les différents enjeux et défis culturels et sociaux de la région et la formation des professionnels de la culture. Le festival a eu un impact important sur les mentalités antsiranaise. Ces derniers sont très fiers de l'intérêt que suscite leur ville, son histoire et sa culture. La population s'approprie l'événement, s'investit pour sa réussite et attend avec impatience chaque édition.