Madagascar: Basketball - Global skills challenge - Mongolie et Nouvelle Zélande pour les basketteurs

Les jeunes basketteuses et basketteurs malgaches qui participent au « Global Skills Challenge » U15 2021, se sont qualifiées en huitièmes de finale. La nouvelle catégorie U15 a été créée afin d'encourager les équipes nationales à renforcer leurs programmes nationaux dès cet âge. Cet événement offrira également aux plus petites nations une occasion de participer à une compétition mondiale.

Madagascar a su choisir la bonne occasion pour s'affirmer sur la scène internationale. Les résultats sont plutôt bons et encourageants car, dès la première participation, les deux équipes représentantes de la Grande île se hissent en huitièmes de finale. Mais la tâche est rude, surtout pour les garçons car leurs adversaires ne sont autres que les champions du monde en titre, la Mongolie. *

En 2020, dans la catégorie masculine, la Mongolie s'est imposée devant la Bulgarie, 124-99 en finale (U17). La Mongolie est première dans la poule E, cumulant trois victoires successives (six points) tandis que Madagascar se classe deuxième de la poule F avec 5 points (trois matches dont deux victoires et une défaite).

Quant aux filles, Madagascar est première de la poule C (six points sur trois victoires), leur adversaire, la Nouvelle Zélande se classe deuxième dans la même poule avec cinq points au compteur. Vu leur classement, les représentantes de la Nouvelle Zélande sont prenables. Il faut que les Erica, Fionah, Mikalo Fitia et compagnie trouvent une précision parfaite à chaque tir et que la façon de cordonner la course et la conduite de la balle soit parfaite pour ne pas perdre de temps.

Le « FIBA U15 men Skills Challenge 2021 » se dérouleront du 14 au 27 octobre, tandis que le « FIBA U15 Women's Skills Challenge 2021 » se jouera du 15 au 28 octobre. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les représentants de la Grande Île arrivent jusqu'au bout de cette joute mondiale.