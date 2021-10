Madagascar: Festival Stritarty - Antsiranana vibre au rythme des ARTs urbains

La capitale du Nord vit cette semaine dans une grande variété de pratiques artistiques. L'Alliance française a choisi quelques formes d'arts urbains appréciés par les jeunes dans cette 6e édition.

C'EST parti. La ville d'Antsiranana bénéficie de la beauté du mois d'octobre pour accueillir, comme chaque année, la rencontre d'une grande variété de pratiques artistiques, d'échanges et d'ateliers, autour du festival des arts urbains dénommé « Stritarty » .

Pari gagné pour l'Alliance française, initiateur de l'évènement car, malgré les difficultés rencontrées liées à la crise sanitaire, Stritarty en est à sa sixième année consécutive. Le festival se déroule depuis le mardi 19 octobre jusqu'au samedi 23 octobre. La soirée d'ouverture s'est tenue dans la salle de spectacle de l'Alliance Française, rue Colbert.

L'évènement est assez récent et diversifié, et pourtant, il est très populaire. Il vise à affirmer la croyance en une culture alternative, riche, innovante, issue de la population et proche d'elle, qui apporte du renouvellement, de la modernité et de la puissance à l'expression culturelle malgache.

Ces cultures sont innovantes, et pourtant elles ne sont pas sans rappeler des temps plus anciens où le spectacle se jouait aussi dans la rue ou dans des lieux improbables. Stritarty est un mouvement artistique qui se déroulera partout dans la ville, là où il y a un espace qui peut constituer une très belle scène pour les artistes. Un rendez-vous devenu quasi incontournable pour les férus d'art urbain de tous horizons, fédérant ainsi des artistes et créateurs locaux, régionaux ou nationaux, issus de disciplines artistiques diverses. Dans cette sixième édition, l'organisation, conduite par Cossi Buchet, directrice adjointe de l'Alliance française d'Antsiranana, a mis son choix sur quelques formes d'arts urbains basées essentiellement sur des disciplines que les jeunes Antsiranais aiment.

Fédérateur

« Stritarty est l'un des fédérateurs de la ville d'Antsiranana qui prouve encore une fois que cette ville est remplie de jeunes qui se tiennent la main pour la promotion de la culture », affirme Cerveau Kotoson, membre du Conseil d'administration de l'Alliance française d'Antsiranana, dans son intervention. En somme, le mouvement est à la fois un métissage d'artistes, mais également un métissage d'arts puisque la peinture et les graffitis feront rencontrer différents talents.

Pendant cinq jours, la ville d'Antsiranana sera animée et se verra sublimer par le talent d'une armada de musiciens, de plasticiens, de peintres, de danseurs urbains, de slam, de photographes et même de sports urbains qui, tout au long de ce festival, iront à la rencontre de la population locale tout en faisant de la rue un support d'expression artistique exclusif.

Côté artistes, on retrouvera, Tranceur gasy (démonstration Parkour), Cie Moustik (démonstration Capoeira), Konka Junior DS (Concert) ainsi que Clipse, Moovmainty, Allan respectivement streetart Antananarivo, Mahajanga et Antsiranana. Côté arts visuels, citons entre autres le photographe Lehibe Chan de Toamasina qui se passionne depuis 2017 pour la couverture de festivals artistiques...

Depuis mardi, les spectateurs ont déjà eu droit au spectacle de danses de la Cie Moustik, au cirque de la Cie Mamay, au concert Lamalama et à la restitution festival Regards croisés... Tandis que, durant la deuxième journée, mercredi, l'Université Nord d'Antsiranana, plus précisément le bloc « C » a abrité le « battle de slam », le vernissage de mur et projection de photos de Lehibe Chan.

« La région Diana est reconnaissante pour les efforts déployés par l'Alliance française afin de tenir cette édition car elle constitue une opportunité pour les artistes de se retrouver entre eux et avec le public antsiranais, après les séquelles causées par la pandémie de covid-19», déclare Kamonja Giron, qui a représenté le gouverneur de la région Diana à cette occasion.