Sénégal: Visite à Doune Baba Dieye et à Keur Bernard - Les populations sensibilisées sur les changements climatiques

Accompagné d'une forte délégation composée des membres de son staff et des journalistes de la ville tricentenaire, Dr René Massiga Diouf, président d'African Journalists Forum, a visité hier les villages de Doune Baba Diéye et de Keur Bernard. Organisée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Plateforme d'Alerte sur l'Environnement en Péril (Paep) exécuté depuis trois ans par African Journalits Forum, cette visite de presse a permis de sensibiliser les populations de ces localités de la commune de Ndiébéne-Gandiole, sur les changements climatiques, l'érosion côtière et maritime, les effets de la salinisation des terres, de la brèche, sur les avantages de la régénération naturelle de l'écosystème... .

S'adressant à la presse, Dr René Massiga Diouf, Journaliste à la Rts et président d'African Journalits Forum, a rappelé que les changements climatiques, touchant de plein fouet le littoral sénégalais, ont modifié l'écosystème des villes côtières comme Saint-Louis.

Les spécialistes, a-t-il précisé, s'accordent à dire qu'en 10 ans, les changements climatiques sont notables sur la zone, jadis prototype d'une richesse environnementale rarement égalée.

En présence d'Ameth Sène Diagne, ancien chef de village de Doune Baba Diéye, René Massiga a fait savoir que l'un des faits rares qu'ils ont induits, est l'eau saumâtre de l'estuaire, qui est devenue entièrement salée, comme le constatent certains spécialistes. A une vitesse vertigineuse, le phénomène a pris de l'ampleur, causant des désagréments et rendant inexploitables des milliers, voire des millions d'hectares de terres.

Ainsi, a-t-il poursuivi, les espaces gagnés par la salinisation ne cessent de s'étendre, réduisant en premier la marge de manœuvre des populations dans une zone très connue pour être une référence en matière de cultures horticoles. En effet, la localité est par essence un îlot horticole au Sénégal, et cette pratique culturale joue un rôle central dans la vie des milliers de ménages.

Et si les habitants souffrent des effets de la salinisation des terres, ils s'inquiètent également d'être les prochains sur la liste de villages susceptibles de disparaître dans quelques années.

En effet, a-t-il enfin souligné, la disparition inédite de Doune Baba Diéye et de Keur Bernard, constituant un fait environnemental historique, d'une brutalité rarement vue, pousse à réfléchir sur les voies et moyens d'éviter que les autres localités soient non seulement objet de l'extension de la salinisation, mais aussi puissent subir le même sort.