Madagascar: Solidis - Sipem Banque - Un partenariat pour faciliter l'accès au logement

Une convention de partenariat a été signée hier entre le directeur général de Solidis Garantie, Jean Marc Ravelomanantsoa et le directeur général de Sipem Banque, Brillant Rakotoarison, à Andavamamba.

L'objectif est de faciliter l'accès des clients de la banque au logement, à travers la caution immobilière de Solidis. Ces derniers peuvent ainsi surmonter l'obstacle de la recherche de garantie grâce à cette convention de partenariat entre les deux parties. Il est à noter que c'est un principal facteur retardant la constitution de leur dossier de demande de crédit immobilier au niveau des banques.

« Cette démarche est l'aboutissement d'un ensemble d'actions concrètes mise en place par la Sipem Banque dans le but d'améliorer et de diversifier les offres de crédits immobiliers à sa clientèle de plus en plus variée. Ce nouveau crédit dénommé Tranosoa permet ainsi aux clients de construire ou acquérir la maison de leur rêve aujourd'hui tout en payant à des durées plus longues et à leur rythme », a expliqué Brillant Rakotoarison, le directeur général de Sipem Banque.

Mission sociale. Pour sa part, Solidis Garantie est également reconnu pour sa volonté affichée d'accompagner et de faciliter l'accès à la propriété des ménages malgaches à travers l'un de ses produits phares, la caution immobilière. « En ce qui concerne l'immobilier, nous avons signé jusqu'ici quatre conventions de partenariat avec les grandes banques dont Sipem.

Ce qui permet de renforcer notre mission sociale visant à accompagner les particuliers à réaliser leur rêve de devenir propriétaires de leur maison », a fait savoir Jean Marc Ravelomanantsoa, le directeur général de Solidis Garantie. Par ailleurs, « nous ne ménageons pas nos efforts de contribuer au développement des PME à Madagascar via des appuis essentiels sur les points techniques et financiers, et ce, par le biais des solutions de garanties et de financements sur-mesure », a-t-il conclu.