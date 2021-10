Madagascar/Angola: CFFA - Entre Luanda et un centre de formation, le choix est vite fait !

Advienne que pourra mais le CFFA n'ira pas disputer le match retour contre l'Interclube, ce vendredi à Luanda.

La conférence de presse dans les locaux de la commune d'Andoharanofotsy ne pouvait être plus claire lorsque Tota Henintsoa Rakotoarimanana a indiqué que le CFFA restera à la maison. Le coût du voyage a été multiplié par quatre car il faut trouver 744 millions d'ariary. Et la fermeture de nos frontières n'arrange guère les choses. Même les arbitres tanzaniens ont pu venir avec un avion cargo.

Le forfait paraît ainsi la meilleure solution selon toujours Tota Henintsoa Rakotoarimanana. Et lui d'expliquer par la suite qu'en échange, le Président Andry Rajoelina qui avait déjà promis d'apporter son soutien pour ce match de Luanda, offrira dans les jours à venir un vrai centre de formation près d'Iavoloha. Une éventualité qui plaît bien à Tota mais aussi à la commune et à toute la population d'Andoharanofotsy. L'objectif du CFFA est de former des

joueurs et les placer dans le circuit professionnel pour que le retour de manivelle serve les intérêts de la commune et surtout des joueurs. Fort de cette thèse, Tota et ses hommes ont donc choisi le forfait quitte à payer les 25 000 dollars dont 10 000 dollars pour l'InterClube. Mais ce n'est pas aussi simple car le forfait risque d'être préjudiciable au football malgache dans son ensemble. On ne s'étonnerait guère de voir le CFFA être inscrit dans la fameuse liste noire. Mais c'était le choix de Tota, de son staff technique ainsi que celui des hommes qui l'entourent. Le revers de la médaille en somme.