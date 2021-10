Madagascar: Mahajanga - Un faux pilote vole des TV dans les chambres d'hôtel

Fin de cavale pour un voleur. Il a déjà escroqué six grands établissements hôteliers de Mahajanga depuis le mois d'août. Il s'est présenté comme aviateur ou un client particulier en mission dans la cité des Fleurs.

Il vole ensuite les postes de télévision à écran plat dans les chambres pour les vendre. Les policiers ont finalement intercepté le malfaiteur après quelques mois de filouterie dans ces hôtels. « Il prenait une chambre dans les hôtels qu'il visite avec comme bagage un grand carton. Puis, il emballe le téléviseur et disparaît », explique le commissaire central, Fabio Tabaly.

« Il est venu une fois avec son carton, soi-disant contenir un vidéoprojecteur, tout en annonçant qu'il attendait sa sœur et ses collègues qui devaient assister à une formation à Mahajanga. Puis, il a réservé trois chambres et demandé à en utiliser une. Puis, il a prétexté partir déjeuner et a gardé la clé de la chambre avec lui. Mais il n'est plus revenu », explique une responsable.

Et quand le propriétaire a vérifié la chambre, le poste de télévision a déjà disparu. Le faux client a volé six téléviseurs à écran plat dans six hôtels différents. Les enquêteurs en ont retrouvé quatre au cours d'une perquisition effectuée à son domicile, les deux autres ayant été déjà écoulés. Le malfaiteur a été déféré au parquet lundi.