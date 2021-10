Madagascar: Ordre des avocats - Maître Alain Raondry nouveau bâtonnier

Alain Raondry se hisse à la tête de l'ordre des avocats de Madagascar et succède à ce titre à Chantal Razafinarivo. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2022 et dirigera cette organisation des professionnels du droit et du métier d'avocat pour un mandat de deux ans.

Son nom est sorti du lot à l'issue d'une élection tenue le 09 octobre dernier sur la base « de nouvelles modalités tendant vers des élections crédibles et transparentes » a-t-on indiqué. Car en septembre dernier, une première tentative d'élection s'est soldée par un échec et le report de la date a changé la donne au niveau des avocats. Un nouveau scrutin a été organisé et maître Alain Raondry s'en est sorti vainqueur.

Il aura deux ans pour faire briller le métier d'avocat dans le pays, et peut rempiler une fois. Récemment, les avocats ont également sorti le nom de leur représentant au niveau de la commission électorale nationale indépendante. En effet, maître Guy Jeannot a été choisi par le conseil sortant de l'ordre des avocats qui s'est réuni le 27 septembre dernier, c'est-à-dire deux semaines avant l'élection du nouveau bâtonnier.