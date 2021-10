Burkina Faso: FESPACO 2021 - CANAL+ soutient le Prix Thomas Sankara

Le Prix Thomas Sankara récompense un film court-métrage de la section compétition officielle, jugé par le jury du prix comme celui qui réunit le plus de qualités en ce qui concerne la créativité dramatique, le talent narratif, l'excellence technique et une représentation positive de l'imaginaire panafricain.

Ce prix, créé par la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs en 2014, est soutenu depuis sa création par CANAL+.

Pour la 27e édition du Fespaco qui bat son plein actuellement, le groupe CANAL+ compte encore accompagner cette récompense. «CANAL+ est partenaire du cinéma depuis fort longtemps et du cinéma africain en particulier. C'est donc avec beaucoup d'honneur que nous accompagnons le Prix Thomas Sankara depuis sa création. Et nous en sommes aujourd'hui à la quatrième édition. Le Prix Sankara est un prix qui récompense des courts-métrages, des réalisatrices et des réalisateurs qui ont fait un excellent travail et qui vont porter des films qui vont aller loin», explique Jonathan Lett, le directeur général de CANAL+ Burkina.

A l'entendre, CANAL+ est particulièrement fier d'accompagner ce prix. «Nous remercions tous ceux qui ont travaillé sur ce prix de nous avoir permis d'être à leurs côtés», assure le directeur général de CANAL+ Burkina.

Jonathan Lett a aussi expliqué que la part contributive de CANAL+ est multiforme. «La nuit du court métrage se tiendra à CANAL Olympia Yennenga. Nous offrons l'argent qui va avec le prix et nous accompagnons aussi, dans une petite mesure, l'ensemble de l'organisation de ce prix Thomas Sankara», a-t-il détaillé.

Pour l'édition 2021 du Fespaco, 18 films courts métrages sont en lice pour ce prix qui vise à honorer et célébrer la mémoire du défunt président burkinabè, Thomas Sankara, qui, comme on le sait, était un véritable mentor du cinéma africain et réunificateur des cinéastes panafricains.

Le lauréat est désigné par un jury spécial composé de cinq professionnels du cinéma et de la télévision.

Le réalisateur congolais Balufu Bakupa Kanyinda est le président d'honneur du prix "Thomas Sankara" doté de la somme de trois millions de francs CFA. Ce prix, il faut le rappeler, sera remis le 22 octobre, lors de la nuit du court métrage.

C'est le film "Black Mamba" du Tunisien Amel Guellaty qui l'avait remporté en 2019.