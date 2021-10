Afrique: Better world summit - Huawei s'engage pour une industrie des TIC plus verte

Au cours du Better World Summit 2021 (BWS) organisé par Huawei en partenariat avec Informa Tech, Bob Cai - chief marketing officer du Carrier business group de l'entreprise - a souligné l'engagement de Huawei dans le développement des technologies vertes.

Selon un communiqué de presse, parmi les participants à l'événement, il y a Richard Mahony, vice-président des marchés des fournisseurs de services de Informa Tech, Dena Assaf, coordinatrice résidente des Nations unies aux Émirats arabes unis, Tommy Stadlen, cofondateur de Giant Ventures, Ahmed Bin Ali, vice-président de la communication d'entreprise chez Etisalat, Hervé Suquet, vice-président de l'énergie chez Orange, Dirk Karl, responsable des achats chez Mtn, Tanveer Mohammad, vice-président des opérations mondiales chez Telenor, et Aaron Jiang, vice-président de la ligne de produits sans fil de Huawei.

« En tant que fournisseur mondial d'infrastructures Tic et d'objets intelligents, Huawei intègre le développement durable à toutes ses actions : il y va de notre responsabilité sociale. Ainsi, le Groupe est prêt à accompagner les opérateurs de tous horizons dans leur marche vers la neutralité carbone, grâce à nos produits et solutions innovantes », déclare Bob Cai. Au cours de l'évènement, Huawei a souligné la nécessité de créer une plateforme de collaboration industrielle sur le développement durable, qui réunira régulièrement des partenaires industriels et des opérateurs pour partager technologies innovantes et dernières pratiques en matière de réduction des émissions de carbone. L'objectif : contribuer à l'émergence d'une industrie des Tic plus verte.

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (Tic) et d'appareils intelligents. Nous comptons plus de 197 000 employés, et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.