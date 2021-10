Afrique du Nord: Lamamra en visite à Tripoli pour participer à la Conférence sur la stabilité de la Libye

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra se rendra jeudi dans la capitale libyenne, Tripoli, pour participer à la Conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye, à l'invitation de son homologue libyenne, Mme Najla Al-Mangoush.

La participation de M. Lamamra à cette Conférence vient confirmer la position constante de l'Algérie et sa solidarité permanente avec le peuple libyen frère afin de rétablir la sécurité et la stabilité et parvenir à la réconciliation nationale, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Une large présence internationale est attendue lors de cette conférence, notamment des pays voisins et de nombreux pays arabes et occidentaux, en sus des membres permanents du Conseil de sécurité et des organisations internationales et régionales.

Cette conférence qui se tient à l'initiative de l'Autorité exécutive libyenne, vise à cristalliser une position internationale et régionale unifiée pour soutenir la vision libyenne dans l'Initiative de stabilité en Libye annoncée par le gouvernement d'union nationale.