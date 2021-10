Congo-Kinshasa: En présence du VPM Jean-Pierre Lihau - La CNSSAP présente son rapport annuel 2020 baptisé "Fortius"

C'est le fruit d'un travail laborieux. Oui, en effet, c'est le résultat d'une œuvre acharnée, marquée par une résilience hors-norme qui vient d'être dévoilée au grand public. Tenez ! Malgré de nombreux égards de l'année 2020, la CNSSAP a réussi à maintenir sa constance en présentant dans le temps, son rapport annuel 2020 intitulé « Fortius ! ».

Ledit rapport reprend les chiffres clés, l'aperçu macroéconomique, les temps forts, la gestion de la relation client, le bilan actuariel au 31 décembre 2020 ainsi que le rapport financier de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat (CNSSAP).

C'est Jean-Pierre Lihau Ebua, Vice-premier ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public qui a porté sur les fonts baptismaux « Fortius ! », au cours de la cérémonie officielle qui s'est tenue hier, mercredi 20 octobre 2021, au Salon Congo de Pullman Hôtel. Dans son mot de circonstance devant les convives à cette cérémonie, le Chargé de Mission, Tombola Muke, est revenu sur les efforts qui ont été déployés par la CNSSAP au milieu de l'infortune et des défis liés à la pandémie et son onde de choc sur le plan économique, notamment sur le lourd affaiblissement du franc congolais face au dollar américain. Face à cela, à en croire son Chargé de Mission, la CNSSAP a maintenu ses indicateurs de gestion au vert. « L'année 2020 s'est clôturée avec un ratio des chargés de fonctionnement de 13,7%, venant de 14,6% en 2019, contre une norme réglementaire de 15% maximum », a-t-il fait savoir.

Visiblement, la CNSSAP a enregistré des chiffres exceptionnels en dépit du contexte sanitaire, sur les revenus des cotisations (9%) sont passés de 24,6 milliards CDF à 33,3 milliards CDF en 2020. Les produits des placements de 1,8 milliards CDF en 2019, à 7,2 milliards CDF. Le total charges était de 5,3 milliards CDF en 2019, il a atteint 7,1 milliards CDF en 2020. Et enfin, le résultat net de la période est de 21,1 milliards CDF en 2019 et 33, 4 milliards CDF pour l'année 2020. Que dire de Total Dépôts à terme (DAT) ? Il était 20,1 millions USD en 2019, 30,6 millions USD en 2020 et aujourd'hui c'est 42, 5 millions USD selon le rapport de septembre 2021.

Les faits marquants

Certifiée conforme à la norme ISO 9001 pour son système de management de la qualité à la suite de l'audit qualité de décembre 2019, la CNSSAP a bel et bien reçu son certificat des mains de Directeur Général de l'Afrique de l'Ouest de l'Organisme certificateur AFNOR, lors d'une cérémonie organisée le 21 février 2020. Au mois de septembre 2020, dans le cadre de l'amélioration continue des services offerts à ses assurés et surtout dans le souci de traçabilité et de transparence, la CNSSAP a mis en place une application mobile dénommée CotizApp. A Pour Tombola Muke, cette solution numérique permet à l'assuré social, via son smartphone, de suivre l'évolution de ses cotisations mensuelles, de simuler ses prestations futures, aussi d'interagir à distance avec la CNSSAP.

Aussi, dans la stratégie de déploiement physique de ses activités, il y a eu inauguration officielle de l'Agence de Lubumbashi. A la suite de la certification ISO 9001 version 2015, la CNSSAP a été soumise à l'audit de surveillance, une année après, comme l'exige la norme ISO9001, afin de permettre à l'organisme certificateur de se rassurer du maintien ou de l'amélioration des conditions de qualité de l'offre des services ayant milité pour la certification initiale. A cette occasion, la certification de la CNSSAP a été maintenue et étendue à l'Agence de Lubumbashi.

Dans son élan, Tombola Muke a tenu à remercier le Ministre de tutelle pour son implication personnelle ainsi que l'accompagnement du Gouvernement central envers cette jeune caisse qui ne cesse de s'agrandir.

Les encouragements du VPM

Autorité de tutelle, Vice-premier ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation, Jean-Pierre Lihau a tenu à encourager les agents de la CNSSAP qui sont sous le bon leadership de Tombola Muke. Pour le VPM, la CNSSAP doit pérenniser son travail, étendre cette assurance à d'autres catégories des agents de carrière. Ainsi, il préconise une retraite honorable pour ceux qui servent l'Etat. Pour ce faire, il compte sur la contribution de la CNSSAP dans la modernisation de l'administration et innovation, et ce, avant de souhaiter une bonne continuité à tous les agents de la CNSSAP dont le travail remarquable a été dévoilé dans le rapport annuel 2020 dénommé "Fortius".