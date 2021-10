Congo-Kinshasa: Elargir la couverture d'abonnés desservis par Africell DRC - Sama Lukonde mis au parfum des projets d'expansion par le DG Ijad Dalloul

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre et Chef du Gouvernement, a reçu ce lundi 18 octobre 2021, une délégation de la Firme de Téléphonie mobile Africell conduite par son Fondateur et Directeur Général, Ijad Dalloul.

Il était question pour le DG de cette société américaine de présenter les projets d'expansion au Premier Ministre Congolais. Il était accompagné de quelques-uns de ses collaborations et une délégation représentante des USA, dont l'Ambassadeur Peter Pham.

Après leurs échanges avec le Chef du Gouvernement, Monsieur Ian Paterson, membre de la délégation, a expliqué à la presse l'objectif de cette visite : «Nous sommes ici parce que nous sommes en train de faire une énorme expansion de notre réseau, surtout dans l'Est du pays. Mais aussi, cette année, à Kikwit et Bandundu ainsi qu'au Kasaï. Et, dans quelques jours, on va à Goma et à Lubumbashi pour voir ce qu'on peut faire dans l'Est. Nous allons doubler la taille dudit réseau ici au Congo. De plus, nous étions ici aujourd'hui pour présenter quelques amis auprès du Premier Ministre, dont l'Ambassadeur Peter Pham pour montrer les liens entre les Etats-Unis et la République démocratique du Congo. Africell est une société américaine», a-t-il dit.

Il a clos ses propos en ces termes : «... C'était un plaisir d'être ici avec le Premier Ministre pour dire ce qu'on va faire ensemble entre les deux pays. Nous allons essayer ensemble de faire le mieux que possible pour le peuple congolais par rapport à la qualité et aux prix très attractifs et pour développer la société».