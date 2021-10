Sénégal: Mca-Sénégal II - Les opportunités d'affaires du programme électricité du Mcc présenté au menu d'un webinaire avec le secteur privé

Le Mca-Sénégal II présentera au secteur privé (fournisseurs, entreprises, cabinets de consultants et consultants individuels) les opportunités d'affaires qu'offre le Senegal Power Compact de Mcc, programme électricité qu'il met en œuvre, ce jeudi 21 octobre 2021 de 11h à 13h.

Selon un communiqué de presse, ce webinaire s'inscrit dans cette démarche inclusive et participative pour informer et sensibiliser les fournisseurs, entrepreneurs et consultants sur les opportunités d'affaires du Programme et les procédures de passation des marchés y afférentes.

Dénommé Sénégal Power Compact de Mcc, le Programme électricité pour le Sénégal fera l'objet d'un travail de partenariat pour lever les contraintes majeures à la croissance économique : le coût élevé de l'électricité, le faible accès à l'électricité en dehors de Dakar et la non-fiabilité de l'électricité pour les consommateurs.

D'une durée de cinq (5) année, le Programme électricité de Mcc pour le Sénégal comprend un don d'investissement de 550 millions de dollars américains de la part des États-Unis d'Amérique et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars américains du Gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions de dollars américains (330 milliards de F CFA environ). Il porte sur trois principaux projets : transport, accès et réforme.

Selon M. Oumar Diop, directeur général de Mca-Sénégal II, « la forte participation des entreprises et consultants aux appels à la concurrence est une condition nécessaire à la sélection des fournisseurs de biens et services pour la bonne réalisation des projets et activités du programme. L'engagement des acteurs du secteur privé constitue, à cet effet, un efficace de les mobiliser autour des opportunités d'affaires qu'offre le compact ».

En effet, Mca-Sénégal II met en œuvre, dans le cadre de sa politique de communication, une stratégie d'engagement des partenaires du secteur privé.

La Millennium challenge corporation (Mcc) est une agence d'aide étrangère américaine indépendante dont la mission est de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. MCC noue des partenariats avec les pays en développement qui se sont engagés à la bonne gouvernance, à la liberté économique et à l'investissement dans le capital humain.

Le MCA-Sénégal II (Millenuim Challenge Account Sénégal II) est une structure administrative chargée de la gestion du Sénégal power compact. Il est placé sous la tutelle technique du Secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.