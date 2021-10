Congo-Kinshasa: Musique - Le concert de Koffi Olomide à Paris n'aura pas lieu

La « Légende » ne fera pas l'exception, tout comme cela a été le cas pour Werrason le mois dernier à peine. Elle voit son show prévu dans un mois, le 27 novembre, finalement annulé alors qu'il avait été reporté de février à novembre. Pour cette fois, c'est cuit, la salle a annoncé le remboursement des billets à partir de ce 22 octobre.

La raison invoquée par Défense Arena pour l'annulation du concert de Grand Mopao n'est pas de nature à apaiser les Koffiphiles et les Koffiettes, ses fans inconditionnels. Dire que « toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomide pour son public » ne réjouit juste pas. Le communiqué diffusé le 20 octobre sur le site de la salle cause émoi et colère. Pour plusieurs, en dépit de son statut, celui qu'il s'est donné depuis peu, « The G.O.A.T Greatest of all time. Boss ya Mboka » (Le Grand de tous les temps et le Boss du pays) n'a pas su faire exception.

La pilule doit être bien amère à avaler pour l'interprète de Mon amour, à savoir qu'en juin dernier sur TV5, il tenait ce show à venir pour un événement très exceptionnel. On l'avait entendu déclarer sur le plateau de la chaîne internationale :« C'est vraiment le concert de ma vie ». Et il n'a pas arrêté de le répéter depuis, comme il l'a encore fait dans une émission YouTube réalisée depuis Paris postée sur sa page Facebook, il y a à peine cinq jours ! Et là, il avait rassuré les mélomanes, lui-même convaincu de la tenue de cette fameuse production. « Partout où ils sont, que personne n'aie peur. Moi, je vais chanter. Nous allons danser, tokotia ambiance, spectacle ekozala kitoko (Nous créerons de l'ambiance, le spectacle sera beau) », disait-il à l'animateur sur un ton très confiant. Mais sa détermination et celle de son producteur qu'il a évoqué n'auront pas suffi à conjurer le mauvais sort, hélas ! Ce doit donc être à coup sûr bien frustrant de manquer pareille occasion. Surtout qu'il entendait renouer de la plus belle manière, clamait-il, avec un public dont il était en manque depuis douze ans, parlant de ce concert comme « une démonstration d'amour ». Et de préciser : « Ce sera une démonstration de mon amour vis-à-vis du public et de lui envers moi », avait-il soutenu.

Un report, puis plus rien

Dans la petite heure qui a suivi cette annulation publiée en début de soirée, Koffi l'a personnellement confirmé sur sa page Facebook « C'est avec une grande tristesse que je vous annonce l'annulation de mon concert prévu pour ce 27 novembre à Paris la Défense Arena ». Pourtant, à mesure que l'on approchait de cette date, elle était alimentée de plus en plus par la promotion de ce concert avorté. En effet, au moment de la rédaction de cet article, le dernier post, une vidéo publiée 11h à peine plus tôt, il répétait un de ses derniers morceaux. En commentaire, il était écrit cette invitation : « Mon Amour, venez nombreux le 27 novembre pour l'écouter en live à Paris la Défense Arena ».

Le concert de Koffi Olomide à Paris la Défense Arena était initialement prévu pour le 13 février dernier, puis reporté au 27 novembre prochain. L'on sait maintenant qu'à l'instar du dernier de Werrason au Zénith de Paris, il n'aura malheureusement pas lieu.