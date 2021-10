Congo-Kinshasa: Appui au Plan National Stratégique de Développement - La Banque Européenne d'Investissement discutent la faisabilité avec Sama Lukonde

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a reçu, ce mardi 19 octobre 2021 dans son cabinet de travail à la Primature, Nikolaos Milianitis, Chef de la Représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'Investissement (BEI), qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne en République Démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaigner. Il était question, au cours de cet échange, d'étudier les possibilités pour la Banque européenne d'investissement d'appuyer la RDC à travers son Plan national stratégique de développement (PNSD).

Se confiant à la presse, Nikolaos Milianitis, a salué la qualité des discussions avec le Chef du Gouvernement congolais à qui il a clairement exprimé l'intention de son institution d'accompagner la RDC.

«C'était une réunion très fructueuse. On a pu échanger sur les possibilités de la Banque Européenne d'Investissement pour appuyer le Plan national stratégique du pays pour le développement. On est très heureux d'être avec le Ministère de tutelle et différents projets pour pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, essentiellement après la mise en place du programme du FMI pour renforcer le bilan du pays», a-t-il déclaré.

En sa qualité de chef de la Représentation régionale de la Banque Européenne d'Investissement, il a souligné que son institution financière entend mettre en œuvre un certain nombre de projets de développement en RDC avec un financement correspondant aux besoins identifiés.

«Nous avons des projets dans l'agriculture et aussi dans la distribution et l'assainissement de l'eau. Nous sommes en contact avec le secteur privé pour l'investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières qui permettent de financer une grande gamme des entreprises dans tous les secteurs du pays. Depuis le début de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions de dollars. Particulièrement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés», a précisé Nikolaos Milianitis.

Signalons que la Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution financière des Etats membres de l'Union européenne. Elle a pour principal but, d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne. Elle est le premier prêteur multilatéral au Monde.

Elle est l'un des principaux bailleurs pour l'action en faveur du climat. Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de Banque de développement de l'UE au niveau international. Ses investissements dans le monde contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre le changement climatique.