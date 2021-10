Congo-Kinshasa: Ordinations et au lancement des consultations diocésaines à Matadi

Dimanche 17 octobre 2021, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, évêque auxiliaire de Kinshasa, a présidé la messe d'ordinations diaconale et presbytérale au diocèse de Matadi. A cette même occasion, il a procédé au lancement des consultations diocésaines pour le synode des évêques sur la synodalité.

Entourés d'une soixantaine des prêtres, Mgr Jean-Crispin Kimbeni, l'un des 4 évêques auxiliaires de Kinshasa, a ordonné 2 diacres et 3 prêtes dans le compte du diocèse de Matadi. C'était en l'église cathédrale Notre Dame de Fatima dans la ville de Matadi, lors d'une messe concélébrée entre autres par Messeigneurs Daniel Nlandu et Giraud Pindi respectivement, évêque émérite et administrateur apostolique de ce même diocèse.

Consultations ouvertes

Cette célébration a servi de cadre pour lancer les consultations diocésaines en vue de la préparation du synode des évêques sur la synodalité. Mgr Jean-Crispin qui en avait reçu mandat du Vatican et de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, a déclaré ouvertes ces consultations dans le diocèse de Matadi.

L'assemblée en liesse a accueilli cette déclaration avec des applaudissements, contente de se savoir impliquée dans ce processus de discernement.

Qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur

Dans son homélie, l'administrateur apostolique a relevé 3 éléments de méditation : l'ambition, le service, et l'onction. Il a ainsi stigmatisé le carriérisme qui tente bien des prêtres, et s'est appesanti sur la nécessité d'un esprit de service qui cadre avec l'onction reçue à travers le sacrement de l'ordre, en insistant que « quand on est au service du Christ, on ne doit pas prendre pour modèle le comportement qui s'éloigne de l'évangile, le comportement mondain ; dans l'Eglise on ne doit pas chercher des ambitions, des gloires personnelles ».

Mgr Giraud et le représentant des nouveaux prêtres n'ont pas manqué de mentionner le Diacre Pierre Nzinga décédé au mois d'août. Une minute de silence a été observée en sa mémoire, et l'assemblée a prié pour le repos de son âme.

Matadi

Le diocèse de Matadi est situé dans la province du Kongo Central, dans l'extrême Ouest de la République Démocratique du Congo. Il partage des frontières avec les diocèses de Kisantu et Boma. Au mois de Mars, le Saint Père avait accepté la démission de Mgr Daniel Nlandu pour des raisons de santé. Depuis, le diocèse a été confié à Mgr Giraud Pindi qui en est l'administrateur apostolique.