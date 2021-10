Cote d'Ivoire: Gestion des catastrophes naturelles - Des structures formées à l'utilisation des E-Stations

A l'instar de quatre (4) pays de la sous-région, à savoir le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire tient les mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021, un atelier régional de formation en ligne sur l'installation, l'exploitation et la maintenance des E-Stations.

Cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Mifmass, service d'évaluation, de la surveillance et des inondations en Afrique de l'ouest, vise à renforcer les capacités des partenaires et des parties prenantes, notamment les organisations de surveillance des catastrophes (Dmo), en matière d'installation, d'exploitation et de dépannage de la station électronique.

De manière concrète, cet atelier permettra de savoir comment installer les différents équipements importants dans la gestion de l'environnement, mais également comment exploiter les données reçues à partir des E-stations perçues comme des paraboles.

« Il est important de former ces structures partenaires aux nouveaux outils, Tic mis en place afin d'aider à la gestion des catastrophes naturelles que sont les inondations... Les structures en charge des catastrophes naturelles (Sodexam, Rrc [Réduction des risques et catastrophes], Onpc,) doivent savoir utiliser ces données pour faire des prévisions en temps réel afin de sauver des vies, prévenir les populations d'une quelconque inondation afin de pouvoir développer des stratégies d'adaptation », a soutenu Dr Marc Youan Ta, point focal dudit projet en Côte d'Ivoire.

Terminant son propos, il a précisé que cette formation du Consortium Csste s'inscrit dans le cadre du programme de soutien à la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique (Gmes & Africa).

C'est également une initiative conjointe de l'Union africaine (Ua) et de l'Union européenne (Ue), a soutenu l'expert Jean Danumah, l'un des responsables du projet, lors de l'ouverture de ladite formation, le 20 octobre 2021, dans les locaux du Centre universitaire de recherche en télédétection (Curat) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.