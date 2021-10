Togo: A vous les filles

Le IVe sommet mondial des filles s'est ouvert jeudi à Lomé. C'est la première fois qu'il se tient au Togo.

Il est organisé sous forme hybride par Plan International et rassemble pendant deux jours des experts et des responsables d'organisations de promotion de la femme autour des enjeux liés aux droits des femmes et des filles et au développement de leur leadership.

'Nous pensons que ces discussions vont valablement contribuer à poser autrement la problématique de l'équité et de l'égalité de genre depuis la cellule familiale jusqu'à la vie active en mettant un accent particulier sur les goulots d'étranglements qui empêchent l'évolution harmonieuse des filles', a déclaré Adjovi Lolonyo Apedoh Anakoma, ministre en charge de l'Action sociale.

La présidente de l'Assemblé nationale, Chantal Tségan, a rappelé que son pays avait un certain nombre de mesures spour garantir aux femmes et aux filles plus de liberté.

'Le Togo fait partie de ces rares pays à avoir une cheffe de gouvernement et une présidente du Parlement', a-t-elle souligné.