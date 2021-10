Sénégal: L'ambassadeur d'Italie salue l'"esprit entrepreneurial" des Sénégalais vivant dans son pays

Dakar — La communauté sénégalaise vivant en Italie s'intègre de plus en plus dans le marché du travail italien, grâce à son "esprit entrepreneurial", qui lui a permis d'être la cinquième nationalité étrangère possédant des entreprises privées non européennes, a-t-on appris jeudi de l'ambassadeur de ce pays d'Europe au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito.

"C'est une vaste communauté, toujours mieux intégrée dans le marché du travail et caractérisée par un remarquable esprit entrepreneurial, qui lui a permis d'occuper la cinquième place parmi les nationalités étrangères titulaires d'entreprises privées non européennes en Italie", a témoigné le diplomate italien.

Il prenait part, à Dakar, à l'ouverture de la deuxième édition du sommet Union européenne-Afrique sur les PME.

Quelque 140.000 Sénégalais vivent en Italie, a-t-il indiqué, estimant qu'il y a "plusieurs dizaines de milliers d'Italiens d'origine sénégalaise" dans son pays.

"Les Sénégalais vivant chez nous ont davantage de possibilités d'acquérir des expertises spécifiques et des qualifications professionnelles", a souligné Giovanni Umberto De Vito.

Il espère que leurs "compétences entrepreneuriales peuvent par la suite être réinvesties ici au Sénégal, dans un cercle vertueux de migration circulaire, au profit réciproque de nos deux pays".

Le sommet de deux jours consacré aux PME se tient simultanément à Bruxelles, Dakar et Rome, en présentiel et en ligne.

Plusieurs personnalités politiques, des hommes d'affaires, des ambassadeurs et des dirigeants de PME y participent.

"Son but est d'identifier les opportunités d'investissement, de partenariat et de commerce entre les petites et moyennes entreprises d'Afrique et d'Europe", indique un document des organisateurs consulté par l'APS.