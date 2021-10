Gabon: Les réseaux sociaux, une porte à la solidarité

Facebook est devenu le canal utilisé par bon nombre pour s'attirer les faveurs des internautes. En effet grâce à ce réseau social, des appels à l'aide sont entendus très rapidement aux 4 coins du pays voire au-delà des frontières.

Les réseaux sociaux permettent de créer des liens de familiarité entre des individus et de rester en contact. Aujourd'hui, la tendance est "l'appel à une chaîne de solidarité ". Une simple publication de demande d'aide partagée plusieurs fois, peut permettre soit de retrouver une personne disparue ou même de collecter des dons matériels ou financiers pour les nécessiteux se trouvant dans une situation difficile.

Cette méthode fonctionne bien et les choses trouvent leur épilogue au plus vite. Grâce aux multiples partages, les publications atteignent le plus grand nombre d'internautes. Et chacun selon sa sensibilité et ces moyens peut faire un geste.

Plus qu'une plateforme d'échanges de blagues, de messages et autres, Facebook sert désormais à humaniser les gens. Un partage est synonyme d'un soutien. Une petite transaction financière ou une prière font aussi l'affaire. Sur les réseaux sociaux, les gens sont plus sensibles et plus soudés face aux difficultés des autres. Au lieu de vivre seul son malheur, internet semble être la porte idéale où frapper pour s'exprimer et de toucher le plus grand nombre d'internautes.