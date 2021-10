Congo-Kinshasa: Mise en œuvre du fonds national de réparations des survivantes des violences sexuelles liées aux conflits - Denise Nyakeru réitère son engagement à porter la voix des survivantes

La table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves commis en RDC a ouvert ses portes, ce mercredi 20 octobre, à Fleuve Congo Hôtel, en présence du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la distinguée première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, le président du Sénat représenté, du président de l'Assemblée nationale, président de la Cour Constitutionnelle, le président du Conseil d'Etat, les Sénateurs, les Députés nationaux et provinciaux, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commis en période de conflit, les experts des organisations nationales et internationales qui militent contre les violences sexuelles et eux-mêmes les survivantes des violences sexuelles pour ne citer que ceux-là.

L'objectif principal de ces assises de deux jours est de mettre sur une même table tous les participants et les décideurs politiques en vue de la mise en œuvre du fond national de réparations et la loi portant politique de réparations des victimes des violences sexuelles et d'autres crimes. La série de discours de circonstance était ouverte par la Coordonnatrice du Mouvement National des survivantes, Tatiana Mukanire qui a présenté à l'assemblée un tableau sombre de ce que vivent les victimes après que ces atrocités soient commis, ils sont rejetés par leur communauté voir leur propre famille. Par ailleurs, elle a trouvé dans cette table ronde un espoir que la justice sera faite pour chaque victime et les responsabilités seront établies.

«Nous espérons que vous experts, militants, activistes des droits humains, humanitaires et décideurs politiques, saurez enfin parler la même langue en vue d'obtenir réelles réparations en République Démocratique du Congo. L'attente a été longue, les initiatives ont été nombreuses et les efforts parfois éparpillés, mais nous espérons que demain soir nous pourrons enfin nous jouir d'un engagement fort de l'Etat et que ces engagements seront suivis des action concrètes», a déclaré Tatiana Mukanire, avant de remercier tous les partenaires qui soutiennent les survivantes dans la prise en charge médicale, psychologique, juridique, économique et sociale et elle a réitéré leur droit fondamental d'être protégé par la nation pour leur permettre d'avancer.

Les autres intervenants à l'instar du prix Nobel de la paix le docteur Denis Mukwege qui a intervenu par vidéo conférence, du Ministre des droits humains Albert Fabrice Puela, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commis en conflit Pramila Patten, ont salué cette initiative aussi louable de l'épouse du Chef de l'Etat et Championne globale des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles en période des conflits, qui a fait des questions des violences sexuelles basées sur le genre son cheval de bataille, de la mise en œuvre de ce fond de réparation en faveur des survivant(es) des violences sexuelles qui sera une première en Afrique.

Par ailleurs, dans son plaidoyer de la circonstance, la Championne globale des Nations Unies, Denise Nyakeru Tshisekedi a réitéré son engagement de porter la voix des survivantes enfin de faire évoluer les mentalités. Pour la première Dame, ce que désirent ces victimes des violences sexuelles, qui sont utilisées comme une arme en période de conflit, c'est le silence des armes, afin que soit entendu les cris de leurs âmes. Il a dit en ces termes : « La paix, la tranquillité, la sérénité et l'espérance d'un avenir meilleur sont leurs aspirations. Et par-dessus tout, une reconnaissance des faits et une acceptation des responsabilités. Nous devons donc travailler ensemble pour sécher leurs larmes et les aider à retrouver une dignité qui leur a été sauvagement arrachée. Mes dames et messieurs, la RDC à ce jour honteusement qualifiée par certains de capitale mondiale des viols, même si plusieurs se sont ravisés à maintenir cette qualification, le fait seul de l'avoir évoqué doit nous interpeller.

En effet, en période de conflit le viol est utilisé comme une arme de guerre, ce n'est pas une révélation c'est un fait, ce n'est pas une information c'est une réalité, celle des compatriotes qui chaque jour subissent ces atrocités. Ces viols massifs ont provoqué les conséquences très lourdes tant sur les victimes que sur la société elle-même. Ces crimes ont laissé des traces physiques, psychologique, sociale et sociétale sur les victimes qui ont fièrement décidé de s'appeler survivantes et survivants.

Outre les séquelles physiques et les traumatismes psychologiques résultants des atrocités corporelles ont subi, les survivants des violences sexuelles se retrouvent souvent en précarité économique et dans des nombreux cas, rejetées par la cellule familiale en particulier et par leur communauté locale, en général. Ces communautés, globalement affectées par ce cycle effroyable de conflit, voient s'installer et se perpétuer en leur sein cette culture du viol sur fond apparent de paciveté et de complicité communautaire. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir le Congo nouveau fondé sur les bases solides, ou l'impunité n'a plus sa place. Un véritable état de droit or il ne peut y avoir de droit sans réparation ».

Et d'ajouter: " Pour combattre ces atrocités, il est impérieux d'unir nos intelligence et de mettre en synergie nos efforts, nos compétences et nos ressources. Je lance donc un vibrant appel à la solidarité nationale et internationale. Cette table ronde nous offre en effet, par son inclusivité une formidable opportunité de traiter ensemble des éléments devant permettre l'élaboration d'une loi et l'adoption d'une politique nationale de réparations.

Elle constitue en outre l'occasion de proposer des solutions pratiques et idoines de mise ne place d'un fonds national de réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits. Ce projet est le nôtre, nous devons totalement être impliqué, président de la République, membres du parlement, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, société civile, leaders communautaires, partenaires nationaux, partenaires internationaux,... bref nous tous qui sommes représentés ici dans cette salle, je reste confiante et garde la ferme conviction qu'ensemble nous sommes une communauté plus forte comme j'aime le dire".

Après la photo de famille et le départ des officiels, la journée s'est terminée par les travaux en groupe et la clôture interviendra ce jeudi 21 octobre toujours dans le même cadre.