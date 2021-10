Congo-Kinshasa: Tenu du 1er colloque Panafricain de sensibilisation sur l'albinisme - Panel - Une déclaration de Kinshasa comme résumé des résolutions des travaux

Les rideaux du 1er Colloque Panafricain sur l'albinisme sont tombés le mercredi 20 octobre 2021, au Pullman Hôtel, dans la commune de la Gombe. Organisées par le Panel chargé d'accompagner la République Démocratique du Congo à la présidence de l'Union Africaine, ces assises de deux jours ont aidé les panelistes de traiter plusieurs sujets en rapport avec la protection des droits des personnes vivant avec l'albinisme.

Ils ont fait appel aux Etats pour appliquer leurs engagements en respectant la résolution 263, du 5 novembre 2013, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sur la prévention des agressions et de la discrimination à l'égard des personnes souffrant d'albinisme. Outre cela, ils ont souligné aussi qu'ils gardent à l'esprit l'article 18 de la Charte africaine, aux termes duquel les personnes handicapées ont droit à des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Durant pratiquement deux jours des durs travaux, les différents participants au 1er colloque panafricain sur l'albinisme ont finalement fermé les portes en formulant une série de recommandations qu'ils ont appelé " déclaration de Kinshasa". Tenu sous le thème : « Solidarité Africaine pour une Afrique en faveur des Personnes atteintes d'Albinisme», ce colloque a réuni plusieurs associations qui luttent pour le respect des droits des personnes vivant avec l'albinisme. Pour le professeur Ngokwey Ndolam, membre du Panel cette déclaration est le produit le plus important de ce premier colloque, car, selon lui, elle va traduire un engagement mais aussi une volonté pour prendre des actions concrètes en faveur des personnes atteintes d'albinisme.

«Il s'agit d'un engagement à améliorer l'arsenal juridique, un engagement à s'assurer de l'application de cet arsenal juridique mais surtout, un engagement pour que chacun d'entre nous, dans ses attitudes quotidiennes et dans son comportement de tous les jours soit suffisamment sensibilisé sur cette cause. Il est vrai que les Etats ont un rôle essentiel dans ce processus, c'est pourquoi vous entendez qu'on fait appel à l'autorité publique », a souligné le professeur, avant d'ajouter que l'Etat seul, ne pourra rien faire. C'est pour ça qu'ils ont fait appel aux organisations de la société civile, pour continuer, non seulement à interpeller les Etats à appliquer leurs engagements, mais aussi pour s'assurer que ces associations demeurent la voie des personnes vivant avec albinisme.

«N'oubliez pas que ces associations ne sont pas constituées que des personnes vivant avec albinisme, elles sont aussi constituées des personnes n'ayant pas cette tare. Puisque c'est une cause qui nous concerne tous. Mais ce qui est intéressant, est que cette cause est en réalité emblématique de beaucoup d'autres choses. Nous parlons de discrimination, des violences verbales et physiques, des assassinats qui concernent les personnes vivant avec albinisme. Hors, ces violences ne se limitent pas qu'à ces personnes, elles touchent d'autres catégories, des personnes ou des personnes vivant avec autres handicaps. C'est pourquoi, nous pensons que la déclaration de Kinshasa sur l'albinisme est emblématique suite à sa volonté de promotion des droits de la personne humaine, d'application d'une société inclusive, d'une volonté d'une plus grande justice sociale », a ajouté professeur Ngokwey Ndolam.

De l'autre côté, Docteur Gaylord Inena wa Inena, dermatologue et psychiatre est revenu sur une étude menée, les différentes expériences vécues dans la prise en charge des personnes vivant avec albinisme. « Nous avons constaté qu'avec les moyens de bord, ont peut prévenir et soigner le cancer de la peau en République Démocratique du Congo, en faisant intervenir la chirurgie accessible, facile et efficace telle que démontré par notre étude. Sur les 160 personnes vivant avec albinisme que nous avons soigné, au moins 90% ont été guéris du cancer de la peau », a-t-il déclaré en soulignant aussi que le cancer de la peau est la maladie qui tue plus les personnes vivant avec albinisme.

Il a, par ailleurs, demandé aux autorités de faire appel à lui pour toutes les fois qu'elles seront dans le besoin et cela pas seulement pour qu'il intervienne comme soignant, mais plutôt même pour former les autres afin de sauver plus de personnes vivant avec l'albinisme possible.

Soulignons que dans cette déclaration de Kinshasa, les participants à ce 1er colloque ont demandé aux Etats et aux Gouvernements d'intégrer la thématique d'albinisme dans le programme de santé publique et de créer des centres de recherche sur l'albinisme; de mobiliser les fonds verts pour venir en aide aux premières victimes du réchauffement climatique, dont les personnes atteintes d'albinisme; à la Commission de l'Union Africaine d'accélérer la mise en place du mécanisme de Conseil consultatif sur le handicap prévu par le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées, pour s'occuper aussi de l'albinisme; de pérenniser les acquis du présent Colloque compte tenu des buts et principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en organisant tous les deux ans un événement panafricain sur l'albinisme.