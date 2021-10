Togo: Cette autre décision qui fâche les employés - Interdit de tomber malade au delà de 16h30

Vive est la colère des employés de la SNPT (Société Nationale des Phosphates du Togo). Et pour cause, une décision de la Direction prise le 18 Octobre dernier et qui vient encadrer l'utilisation de l'Assurance-Maladie.

Selon la note de la Direction informant de cette décision, « l'utilisation des tiers-payants pour les prescriptions médicales ne sera plus autorisée et aucune consultation ordinaire ne sera plus acceptée, à partir de 16 h 30 min les jours ouvrables et 24h/24 les jours fériés et les week-ends ». Et, poursuit la note, c'est suite au constat de « la mauvaise gestion de l'assurance-maladie par certains bénéficiaires et c'est aussi, dans le but de la préserver » que cette décision a été prise.

En tout cas, elle n'est pas sans colère des employés. Ainsi, pour certains qui se sont confiés à nos confrères de l'Agence Afreepress, « Est-ce que la maladie donne rendez-vous à quelqu'un ? La maladie connait les jours ouvrables et les jours fériés ? La maladie ne prévient personne et c'est justement pour cette raison que nous nous avons souscrit à l'assurance-maladie. Cette décision de la direction est irréfléchie et démontre à combien de fois, nous sommes exploités comme des esclaves dans ce service ».

Et toujours pour ces employés qui voient en cette décision une contradiction avec les adjectifs visés par la société lors qu'elle instituait cette assurance-maladie, une telle décision ne saurait être exécutée sans que la Direction ne voie en baisse également les frais prélevés sur les salaires pour l'assurance-maladie.

En attendant que quelque autre décision ne vienne balayer celle du 18 Octobre, les employés sont donc avertis, il n'est plus question de tomber malade au-delà de 16h30mn et espérer jouir d'une quelconque prestation couverte par l'assurance-maladie. Bizarre !