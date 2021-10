Congo-Brazzaville: Fonction publique - Plus de 54 000 agents civils émargent au budget de l'Etat

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké-Ndza, a indiqué le 21 octobre, à l'ouverture de l'atelier de faisabilité de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'Etat à travers le projet NIU, que les effectifs étaient de 54 310 agents au 2 janvier 2021.

Estimé à 71 548, lors du lancement du recensement en octobre 2016, le nombre d'agents civils de l'Etat était chiffré à 64 157 après l'opération. Ainsi, avec les départs massifs à la retraite pour une moyenne annuelle de trois mille agents, ce nombre est actuellement revu à la baisse. Le directeur de cabinet qui a donné cette information a précisé que le chiffre de 54 310 ne prend pas en compte le recrutement opéré en 2019 et ceux en cours des années 2020 et 2021 dont les effectifs n'ont pas encore intégré la base de données du ministère.

« Il est donc indéniable que la fiabilité du fichier des agents civils de l'Etat issu du recensement de 2016 passe impérativement par la conduite de l'opération d'enrôlement biométrique qui représente l'étape ultime et décisive pour la parfaite maîtrise des effectifs et donc par conséquent celle de la masse salariale », a rappelé Christian Aboké-Ndza.

Selon lui, l'enrôlement biométrique consiste en l'enregistrement de tous les agents civils de l'Etat à partir de leurs empreintes et de leurs iris. En effet, cette opération vise, entre autres, à moderniser la gestion administrative et salariale des agents de la Fonction publique et de ceux émargeant au budget de l'Etat ; constituer une base de données fiables sur la situation administrative des agents. Il s'agira également de faciliter la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques au moyen des outils informatiques.

Organisé du 21 au 25 octobre au Centre international de conférence de Kintelé, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet intégré des réformes du secteur public (Prisp), cet atelier permettra d'explorer, d'identifier et de mettre en place toutes les synergies possibles aux fins de la faisabilité de l'opération d'enrôlement biométrique. Cette opération débouchera sur la mise en place d'un fichier unique Fonction publique/solde, sur la base de la plateforme informatique du ministère en charge de la Fonction publique. Ceci dans le cadre de la finalisation du Système intégré de la gestion des ressources humaines de l'Etat, visant la gestion automatisée des carrières administratives des agents civils de l'Etat.

Le coordonnateur du Prisp, Ferdinand Doukaga Kwanda, a rappelé que cet atelier s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la gestion de l'administration publique à travers l'exécution du plan de travail et budget annuel 2021 par le ministère en charge de la Fonction publique. Il regroupe les participants venus de la direction des systèmes d'information des ministères en charge des Finances, de la Fonction publique, de la direction du Numéro d'immatriculation unique (NIU) et de l'Agence des systèmes d'information.

Parmi les résultats attendus, il y a l'actualisation du manuel de procédures d'enrôlement biométrique des agents civils de l'Etat recensés ; la rédaction des textes relatifs à l'opérationnalisation de l'enrôlement biométrique; la définition des modules de renforcement des capacités des cadres et agents recenseurs ; l'élaboration de la stratégie et le plan de communication et de déploiement de l'opération d'enrôlement biométrique ; la spécification de matériel et les consommables nécessaires.

« Cet atelier est l'un des résultats de l'action mutualisée entre les cadres et techniciens du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale et ceux des ministères de Finances, du Budget et du Portefeuille public pour aller vers la garantie de la maîtrise des effectifs des agents de l'Etat et de la masse salariale en considérant les résultats du recensement physique des agents civils de l'Etat organisé il y a bientôt cinq ans », a rappelé Ferdinand Doukaga Kwanda.