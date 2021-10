Congo-Brazzaville: Formation - Quatre joueurs congolais bientôt à l'essai à l'AJ Auxerre

La vision d'Oviebo football académie (OFA), qui consiste à faire venir les techniciens expérimentés pour superviser les joueurs de l'As Vegas et de l'OFA en vue d'assurer leur placement dans les clubs à l'étranger, commence à prendre de l'épaisseur.

OFA, le centre de formation de l'AS Vegas, a signé un protocole d'accord avec l'AJ Auxerre dans lequel quatre Congolais, notamment trois joueurs et une joueuse de cette équipe, bénéficieront à partir de mars 2022 d'un stage de recrutement dans le club de la Ligue 2 française. Ils travailleront sous les ordres de Vincent Cabin et de Bernard David, respectivement responsable de recrutement et directeur du centre de formation de l'AJ Auxerre.

L'OFA a été créé le 4 octobre 2018 pour apporter quelque chose de nouveau dans le football congolais. Sa politique consiste à former les jeunes des catégories allant des U-8 à U-20. Cette signature est le résultat de la visite de travail à Brazzaville du technicien français, Daniel Duroir. Cet éducateur à la retraite, doté d'une expérience de trente années au sein de l'AJ Auxerre, était venu le 17 juillet dans la capitale congolaise pour appuyer Gilbert Segura, directeur d'OFA, en vue de donner plus d'ampleur au projet de placer les sociétaires dans les grands clubs européens. Au terme de sa mission de supervision, il avait salué l'envie et la qualité des joueurs et joueuses.

C'est d'ailleurs grâce à lui que le projet a abouti. L'AJA est réputée dans la formation des jeunes joueurs qui sont par la suite devenus les internationaux avec l'équipe de France comme Bernard Diomède, Olivier Kapo, Bacary Sagna... Le Congolais Delvin Ndinga, le joueur du Centre national de formation de football qui a poursuivi sa formation à l'AJ Auxerre, est un témoignage. «Nous sommes en bonne voie », se félicitait Doless Oviebo.

Dans sa vision d'œuvrer pour l'émergence des talents congolais après l'AJ Auxerre, Doless Oviebo a profité de son séjour en France pour conclure un autre protocole d'accord avec Bourges foot 18, un autre club français évoluant en national 2 dans lequel deux attaquants de l'AS Vegas vont également être mis en essai dans ce club. Bourges foot 18 est désormais dirigé par Cheick Sylla d'origine sénégalaise avec pour directeur sportif Stéphane Drici.

« Par rapport à ces accords, nous sollicitons que le Consulat de France nous accompagne dans le projet pour éviter le refus des visas », a souligné Doless Oviebo.