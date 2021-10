Algérie: Zeghdar appelle depuis Istanbul au renforcement de la coopération économique algéro-turque

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé, jeudi depuis Istanbul, au renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et la Turquie, à travers le développement des perspectives du partenariat bilatéral, a indiqué un communiqué du ministère.

Intervenant à l'ouverture du Forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique, auquel il a pris part en sa qualité de représentant de l'Algérie, M. Zeghdar a salué "les bonnes relations profondes unissant l'Algérie et la Turquie", soulignant "la volonté des deux pays de renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales", a précisé le communiqué.

A ce titre, le ministre a rappelé le volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui a atteint quatre (04) milliards USD en 2018 et 2019, avant de baisser à trois (03) milliards USD en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui a permis à la Turquie de devenir le cinquième partenaire commercial de l'Algérie, cette dernière étant le deuxième plus grand partenaire pour la Turquie en Afrique.

Les deux pays, selon le ministre, ambitionnent d'élever ces échanges à cinq (05) milliards USD dans un proche avenir.

M.Zeghdar a estimé que la participation de l'Algérie à ce forum à travers les hommes d'affaires, prouve sa ferme volonté de fédérer les efforts pour développer la coopération et le partenariat économique et commercial avec la Turquie, dans l'intérêt des deux pays et contribue à la réalisation du développement économique, notamment après la mise en place du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.

Il a souligné que "l'Algérie et la Turquie sont face à une opportunité historique pour renforcer les relations commerciales et économiques à la lumière de la volonté politique des dirigeants des deux pays frères", exprimant la disponibilité de l'Algérie à développer les relations bilatérales et exploiter toutes les opportunités de coopération fondées sur le principe gagnant-gagnant.

Par ailleurs, le ministre a évoqué la réalité des relations économiques turco-africaines, qui reposent sur le principe du "partenariat équitable d'intérêt mutuel", qui ont connu un "développement remarquable" ces dernières années, ainsi que leur perspectives futures.

A noter que, la troisième édition du Forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique , auquel participent des responsables et des hommes d'affaires de 41 Etats, a vu la présence de 30 opérateurs économiques algériens pour discuter des opportunités de partenariat avec leurs homologues turcs, ainsi des rencontres Business to business (B to B) seront organisées entre les hommes d'affaires des pays participants.

Ce forum, dont les travaux s'achèvent demain, a pour objectif, de développer les relations économiques et commerciales entre la Turquie et les Etats africains, en présentant les perspectives de la coopération afro-turque dans les domaines de l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la santé, le tourisme, en sus de l'examen des voies et moyens de consolider le partenariat entre les deux parties dans les domaines du commerce et de l'investissement notamment dans le contexte de la Zlecaf.