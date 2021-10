Afrique du Nord: Conférence sur la Libye - Les participants rejettent toute ingérence étrangère

Tripoli — Les participants à la Conférence de soutien à la stabilité de la Libye, tenue jeudi à Tripoli, ont réitéré leur appel en faveur du respect de la souveraineté de la Libye en rejetant toute ingérence étrangères, indique le communiqué final de la conférence.

La Conférence à laquelle ont participé des délégations représentant une trentaine de pays et organisations internationales, a appelé au respect de "la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Libye", à "rejeter les ingérences étrangères dans les affaires libyennes et à condamner les tentatives de violation de l'embargo sur les armes", précise le communiqué publié à l'issue de la réunion.

Le même document a appelé au "respect total des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye notamment celle de 2570 (16 avril)", qui exhorte vivement les Etats membres à "respecter et soutenir la pleine mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu (d'octobre 2020), y compris par le retrait sans délai de toutes les forces étrangères et mercenaires de Libye".

Le texte a aussi insisté sur le respect des recommandations des deux conférences de Berlin (1 et 2) et à mettre en œuvre la feuille de route issue du Forum de dialogue politique libyen (FDPL).

Par ailleurs, le communiqué final a souligné l'importance de prendre les mesures nécessaires afin d'"établir la confiance et de créer un environnement propice à la tenue d'élections nationales transparentes et inclusives le 24 décembre".

Un appel a été également lancé au gouvernement libyen pour "soutenir les efforts déployés par la commission militaire mixte 5+5 dans la mise en œuvre complète du cessez-le-feu et son plan relatif au retrait des mercenaires étrangers du pays".

De plus, le communiqué final a exhorté les autorités libyennes à "respecter leurs engagements internationaux et le droit international humanitaire dans le cadre de la protection et la consolidation des droits de l'Homme".

D'autre part, le gouvernement libyen s'est félicité du retour d'ambassades étrangères à Tripoli, appelant les autres pays à franchir le pas. Le gouvernement libyen a salué, en outre, le rôle des Nations unies, les efforts de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne et de la Ligue arabe, dans leur soutien à la stabilité de la Libye.

La Conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye a été organisée jeudi àTripoli, avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et des représentants de pays et d'organisations internationales en vue de soutenir la période de transition en Libye jusqu'à l'organisation des élections générales en décembre.