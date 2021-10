Algérie: Droits de l'enfant - Lancement prochain d'une plateforme numérique au profit du Réseau de la société civile

Alger — La déléguée nationale, présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi a annoncé, jeudi à Alger, le lancement prochain d'une plateforme numérique au profit du Réseau de la société civile pour la promotion et la protection des droits de l'enfant.

L'ONPPE lancera bientôt cette plateforme numérique afin de "renforcer la communication entre l'organe et les associations activant dans le domaine de l'enfance", a précisé Mme Chorfi qui présidait, en compagnie de la représentante adjointe du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Souraya Hassan, une rencontre consacrée à l'enrichissement de ce projet.

La plateforme qui sera lancée en coordination avec l'Unicef, se veut "un espace de communication" entre le réseautage de la société civile pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, et vise à faire connaitre le réseau et ses missions et évoquer les différents sujets relatifs au domaine de l'enfance, a-t-elle poursuivi.

Elle sera également un espace pour l'échange d'expériences et d'informations entre le mouvement associatif en lui permettant de mieux s'organiser sur le terrain.

A cette occasion, Mme Chorfi a rappelé que le Réseau de la société civile pour la promotion des droits de l'enfant, installé en 2018 au niveau de l'ONPPE, englobe actuellement près de 160 associations actives dans les différentes wilayas du pays.

Et d'ajouter que ce réseau a bénéficié des formations spécialisées en matière de législations internationales et nationales relatives à l'enfance et de techniques de communication, outre la contribution à l'accompagnement psychologique des enfants et les signalements des cas de violations de leurs droits.

De son côté, Mme Souraya Hassan a affirmé la disposition de l'Unicef de renforcer la coordination avec l'organe en matière de protection des enfants, saluant l'initiative de lancement de cette plateforme numérique qu'elle a qualifiée "d'importante", d'autant qu'elle consolidera l'activité des associations.