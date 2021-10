La route a de nouveau eu son lot de victimes. Pour une opinion traumatisée, il ne s'agit plus de fatalité. Il n'est plus question de tolérer cette hécatombe qui rythme son quotidien.

Les mesures prises pour stopper cette macabre série ne suffisent plus, il est nécessaire d'établir un véritable plan de lutte contre les chauffards qui sont à l'origine de ces accidents mortels. Les forces de l'ordre ont commencé à sévir sur les routes nationales, mais leur sévérité n'a pas suffi. Il est temps de revoir toute la stratégie utilisée pour contrôler la circulation des véhicules dans tout Madagascar.

Nécessité d'une répression contre les chauffards

Ceux qui voyagent en taxi-brousse éprouvent maintenant une certaine appréhension durant le trajet de leur véhicule. Les accidents mortels qui se sont succédé depuis bientôt un mois ont lieu sur tous les tronçons de route nationale où la circulation est dense. Les défauts techniques des voitures sont l'une des causes de ces sorties de route meurtrières mais la plupart du temps, ce sont des erreurs de conduite des chauffeurs qui sont à l'origine de ces collisions ou de ces embardées dangereuses.

Aujourd'hui, on se sent impuissant devant cette succession d'annonces macabres et on frémit en pensant à ces familles décimées par l'inconscience de tous ces mauvais conducteurs sur les routes. Les autorités ont affirmé vouloir réagir et le déploiement d'un certain nombre d'éléments des forces de l'ordre a été constaté. Cependant, cela n'a pas suffi et la série d'accidents continuent.

Il est temps pour les autorités de mettre en place un plan d'action encore plus rigoureux pour avoir des routes plus sûres. Le contrôle doit impérativement se faire en amont car les coopératives sont responsables de l'inconséquence de leurs chauffeurs. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de peines sévères appliquées contre celles dont les véhicules ont provoqué ces accidents mortels. La balle est donc maintenant dans le camp des forces de l'ordre.