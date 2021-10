Madagascar: Députés IRD - Conclave avec le Premier ministre à Mahazoarivo

Seuls les députés IRD ont participé à une réunion politique avec le chef du gouvernement.

Le palais de Mahazoarivo a accueilli hier une réunion politique. Les députés partisans du pouvoir, issus de la plateforme IRD ont tenu, hier dans l'après-midi, une réunion avec le Premier ministre à Mahazoarivo. Bien que peu d'informations aient filtré de cette rencontre, l'objectif serait de pouvoir accorder ses violons entre le patron de l'Administration et la majorité à la Chambre basse dans le cadre de la session parlementaire qui vient de lever le rideau mardi dernier, avec en ligne de mire l'adoption des textes qui vont être soumis à l'approbation des deux Chambres, notamment la loi de finances 2022. Il y a trois jours, le sujet a déjà été évoqué par Christine Razanamahasoa qui souhaitait que le document budgétaire arrive à temps à Tsimbazaza.

Vœu. Pourtant, l'ordre du jour qui vient d'être adopté hier à Tsimbazaza écarte encore dans les trois prochaines semaines les discussions sur le budget de l'Etat en 2022 au bénéfice des autres dossiers qui vont être abordés à l'hémicycle. Ni dans les commissions, encore moins dans les plénières, la Chambre basse n'est pas encore saisie pour traiter la loi de finances 2022, laquelle est alors supplantée par d'autres sujets. Le vœu de ponctualité de Christine Razanamahasoa n'est pas encore exaucé. La loi de finances est alors attendue dans la deuxième partie de la session mais le round 1 des députés va être occupé par d'autres dossiers.

Enquêtes parlementaires. En effet, Tsimbazaza va se focaliser dans les trois prochaines semaines sur l'étude de projets de lois non seulement dans les domaines culturel et social, mais aussi sur l'évaluation des politiques publiques. Également, les commissions d'enquêtes parlementaires érigées vont présenter en séance plénière leurs rapports respectifs, en l'occurrence sur les activités des opérateurs en télécommunication, le contrat de concession établi entre l'Etat malgache et la société Ravinala Airports ainsi que sur les problèmes fonciers récurrents à Madagascar. L'état des travaux de la commission spéciale de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice fera aussi l'objet d'un exposé devant la séance plénière des députés.

Remanier. Face à l'enjeu de ces différents dossiers qui vont animer le Parlement, Mahazoarivo veut partir du bon pied en ce début de session parlementaire. Mardi dernier, la majorité a manifesté son soutien au Gouvernement et la nouvelle formation alignée par Christian Ntsay. Lors des précédentes sessions, plusieurs ministres ont été pointés du doigt par les députés qui, lassés, ont fini par réclamer des têtes. Ces derniers ont alors pesé de tout leur poids pour remanier le Gouvernement, et à chacun de ses discours au perchoir, la présidente de l'Assemblée nationale a multiplié les interpellations à l'endroit du chef du Gouvernement. Le coup de balai du 15 août dernier a donc désamorcé la crise entre Tsimbazaza et Mahazoarivo.