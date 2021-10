Madagascar: Ouverture des frontières - Les voyageurs à l'assaut des billets Paris-Antananarivo

Depuis l'annonce de l'ouverture progressive du ciel malgache, les billets vers Antananarivo depuis Paris sont très recherchés.

Le site de la compagnie Air France a rencontré des bugs pendant des heures. C'était tout de suite après l'annonce de l'ouverture du ciel malgache le 13 octobre dernier. « Même si ce n'était pas pour acheter tout de suite, nous voulions nous renseigner sur la disponibilité des places et les tarifs. Mais le site de la compagnie Air France s'est figé pendant un moment et une fois que le site est revenu à la normale, nous n'avons pas pu trouver des billets cette nuit-là » raconte la famille Rajaonson de Lille.

Des heures après, des places et des billets ont été indiqués de nouveau disponibles et les réservations en ligne pouvaient tout de même se faire. Mais en seulement une semaine, l'engouement pour un voyage à Madagascar est tel qu'il n'y a plus de place disponible à l'heure où nous écrivons, à bord de la compagnie Air France. « Il n'y a plus de places pour tout le mois de novembre, sauf pour la classe Affaire. Nous commençons maintenant à vendre des places pour le mois de décembre » renseigne l'agence de voyage Cap Madagascar, basée à Paris.

Au milieu de cette semaine, des passagers ont même eu la désagréable surprise de voir leurs vols annulés. « J'ai déjà acheté un billet pour Antananarivo pour 1600 euros et le lendemain vers 18h, j'ai reçu un mail de la compagnie m'annonçant que le vol est annulé et qu'elle propose soit de modifier soit d'annuler le vol » raconte Hervé B. En tout cas, bug ou pas bug, de nombreux autres passagers ont reçu le mail et ont dû négocier auprès de la compagnie.

Combinaison

Des vols annulés pour des raisons techniques de « rotation » apprend-on. Les vols ne sont possibles que les lundis et samedis pour cette compagnie. Maintenant, tout semble redevenir à la normale et il n'y a plus de bug. Les prix s'affichent et les réservations en ligne sont faisables mais pour des départs au mois de décembre. Les prix grimpent car un aller-retour coûte près de 2200 euros pour cette période.

Ce qui est cher par rapport aux billets pour les vols de novembre vendus entre 900 et 1600 euros pour la classe économique. Hier, Air Madagascar a sorti également ses tarifs. 1060 euros pour le billet aller-retour Paris-Antananarivo en classe économique et 1035 euros pour le sens Antananarivo-Paris.

Les billets ne sont pas encore ouverts à la vente car la compagnie malgache est en attente de pourparlers sur l'utilisation d'un aéronef à partir du 15 novembre. « On s'arrache les billets effectivement mais il y en a encore. Il est tout à fait possible de combiner les vols pour arriver à Antananarivo » positive l'agence de voyage.

Aussi, si des places ne sont plus disponibles sur Air France ou s'avèrent trop chères, les passagers peuvent voir du côté d'Air Austral ou Air Mauritius qui effectuent des lignes Paris-Réunion ou Paris-Maurice et prendre un autre vol depuis ces régions vers Antananarivo.