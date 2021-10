Madagascar: Santé - L'ostéopathie pour améliorer la santé et le bien-être

L'ostéopathie conjugue bien-être et santé à partir de manipulations. Le docteur Rajoanarivelo, spécialisé en ostéopathie, livre quelques informations concernant cette thérapie.

La pratique de l'ostéopathie se base sur des manipulations, des palpations ou encore des massages pour apaiser des douleurs musculaires et articulaires et ainsi que plusieurs autres maladies. Le maniement des structures osseuses et musculaires fait sa particularité. Les douleurs lombaires et cervicales sont les plus souvent prises en charge par l'ostéopathie. « 45% des douleurs que je traite sont des douleurs lombaires et cervicales », indique le docteur Rajaonarivelo.

Se placer debout ainsi que le port de choses lourdes sont les principaux facteurs des douleurs lombaires, selon l'ostéopathe. Mis à part les douleurs lombaires, l'insomnie, la céphalée chronique, l'insomnie ou la migraine y sont traitées régulièrement. « Actuellement, la plupart de mes patients ont choisi de ne pas prendre de médicaments pour se soigner d'une telle ou telle maladie. Ils ont opté pour l'ostéopathie qui est d'autant plus avantageuse pour guérir certaines douleurs », enchaîne l'ostéopathe.

Les t r anches d' âges prises en charge varient des nourrissons de quelques mois jusqu'aux personnes de 90 ans et même plus. « L'ostéopathie pédiatrique est appliquée est pratiquée chez les nourrissons », indique le responsable.

Consultations ostéopathiques

Les femmes constituent la majeure partie des patients prises en charge. « Je reçois de plus en plus de femmes. D'après ma constatation, certaines mères de familles souffrent de douleurs depuis longtemps mais elles ne décident d'aller consulter un médecin que lorsque la douleur devient intense », indique le docteur Rajaonarivelo. Pour ce médecin, la consultation est nécessaire dès l'apparition d'une douleur.

« L'avis d'un médecin est important. Il ne faut pas plonger dans la routine et s'autotraiter. Dans le cas d'une fracture, par exemple, faire un radio de la partie douloureuse doit être effectuée pour détecter la partie touchée», exige le médecin. En ce qui concerne les douleurs lombaires et autres mal de dos, de bonnes habitudes seront efficaces afin d'éviter les maladies. Il s'agit par exemple d'éviter de se mettre en position debout de manière répétée et d'éviter de faire porter des lourdes choses aux enfants.