Madagascar: Changement climatique - Le défi de la résilience des villes côtières

« Les paramètres du changement climatique sont systématiquement intégrés dans les Plans de Développement Urbain Intégré. Ce, afin de mettre en place une résilience des systèmes urbains efficaces ».

C'est ce qui a été avancé lors d'une conférence de presse organisée au ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF) à Anosy, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des villes, édition 2021, hier. Un événement de trois jours (29, 30 et 31 octobre) qui soulève le défi de la résilience des villes, plus particulièrement côtières, face aux effets du changement climatique.

Un défi qui concerne particulièrement la ville de Morondava, choisie pour accueillir la célébration de cette journée mondiale. Frappée par l'érosion côtière depuis des années, cette ville de la côte du Sud-ouest de Madagascar risquerait de disparaître si des mesures efficaces et efficientes ne sont pas prises. Le Plan Urbain de Développement intégré de la ville de Morondava, qui sera présenté dimanche 30 octobre prochain, entend instaurer la résilience de la ville.

« Ce Plan de Développement Urbain intégré qui devrait être appliqué pendant une quinzaine d'années répond à ce besoin de résilience de la ville de Morondava aussi bien en termes de planification mais surtout via les projets urbains qui en découlent », a-t-on confié. La délimitation de la zone non habitable et interdite à la construction ou encore la mise en place de piquets délimitant les côtes ont été avancées comme actions concrètes rentrant dans le cadre de ces projets urbains.