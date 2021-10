Afrique de l'Ouest: BRVM - Situation contrastée des indices ce jeudi 21 octobre 2021

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une situation contrastée au terme de la séance de cotation du jeudi 21 octobre 2021.

L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré une légère baisse de 0,04% à 147,73 points contre 147,79 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a enregistré une progression de 0,31% à 189,93 points contre 189,35 points la veille.

Cette hausse de l'indice composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui s'est accrue de 17,346 milliards FCFA à 5713,676 milliards FCFA contre 5696,330 milliards FCFA la veille.

Au niveau de la capitalisation des obligations, on note une baisse de 7,352 milliards FCFA à 7094,637 milliards FCFA contre 7101,989 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est située à 415,268 millions FCFA contre 579,318 millions FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 235 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 4 610 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 7,13% à 5 335 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,95% à 1 060 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,12% à 6 000 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 690 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 2 000 FCFA), BOA Bénin (moins 1,76% à 5 300 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,73% à 1 700 FCFA).