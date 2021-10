Cote d'Ivoire: Lutte contre les mutilations génitales - Un institut médico-psychosocial inauguré

Selon l'Unicef, plus de deux cents millions de femmes ont subi l'excision dans le monde. Et chaque minute, six petites filles sont excisées.

En Côte d'Ivoire, 38 % des femmes sont victimes de l'excision. Dans le but d'éradiquer ce phénomène, la première unité dénommée centre pluridisciplinaire "les Orchidées rouges" a été inaugurée le 14 octobre à Abidjan-Cocody.

Cette unité est spécialisée dans l'accompagnement global des femmes et des jeunes filles victimes d'excision ou de mariage forcé. Marie Claire Kakpotia Moraldo, directrice et fondatrice des Orchidées rouges, a donné les raisons de la création d'un tel institut en Côte d'Ivoire. « Quand j'avais 9 ans, j'ai été victime d'excision alors que ma mère était contre cette pratique. Cela a eu des conséquences dans ma vie », témoigne-t-elle.

A l'en croire, la structure œuvre pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines, du mariage forcé et toute autre forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Raison pour laquelle elle a créé l'association à Bordeaux en France et à Abidjan. Après sa rééducation, elle a compris qu'une femme, victime de ce phénomène, cumule quatre types de violences.

C'est pourquoi elle décide de sonner l'alarme. « Je me suis dit qu'il faut créer une structure qui milite contre les mutilations et qui prend en compte tous les aspects de la vie des femmes dans le parcours de reconstruction ».

Il faut savoir que l'institut a trois grands axes d'action que sont: l'information à travers des colloques, des ateliers et la sensibilisation, la prévention et l'accompagnement holistique des survivantes en vue de se reconstruire psychologiquement et éviter qu'elles ne retombent pas dans le carcan des violences dans lesquelles elles se sont trouvées depuis leur plus tendre enfance.

Présente à l'ouverture de cet institut, la représentante du premier magistrat de la commune de Cocody, a félicité la fondatrice pour cette action en faveur des femmes victimes des violences basées sur le genre.

Notons à cet effet que Marie Claire Kakpotia Moraldo a reçu le soutien de plusieurs associations et personnalités militantes pour la cause des femmes, parmi lesquelles Gia Delmas, une structure internationale et l'écrivaine Ami Traoré, auteur du livre "le couteau brûlant".