Sénégal: Sadio Mané, attaquant de Liverpool - «Je suis très fier d'avoir marqué 100 buts en Premier League»

En montrant le chemin de la victoire à ses coéquipiers, samedi dernier, lors de l'écrasante victoire (5-0) de Liverpool contre Watford d'Ismaïla Sarr, Sadio Mané a atteint le cap des 100 buts en Premier League. Une prouesse qui n'a pas laissé indifférent l'attaquant des « Lions » qui a exprimé toute sa fierté d'avoir égalé le record de Didier Drogba et Mohamed Salah.

L'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, continue de marquer l'histoire de la Premier League. En ouvrant le score, samedi dernier, lors de l'éclatante victoire (5-0) des Reds à Vicarage road, contre Watford, Mané a inscrit son 100ème but dans le championnat anglais (21 pour Southampton et 79 pour les Reds). Le numéro 10 de Liverpool est devenu le troisième joueur africain, après Didier Drogba et Mohamed Salah, à atteindre ce cap.

Le plus impressionnant, c'est que Sadio Mané n'a inscrit aucun but sur penalty ; seuls Emile Heskey et Les Ferdinand avaient réussi cette performance. « Je suis très heureux et très fier aujourd'hui d'avoir marqué 100 buts. J'espère que d'autres buts et d'autres trophées suivront », s'est réjoui Mané, interrogé par Liverpoolfc.com, samedi dernier. « Honnêtement, quand je suis arrivé en Premier League, mon rêve était de marquer autant que possible et surtout de gagner des trophées », a ajouté l'attaquant des Reds.

Le numéro 10 de Liverpool a estimé que son équipe a bénéficié d'un travail acharné et a dominé les débats pendant toute la durée de la rencontre. « Nous avons très bien joué. Nous avons eu un départ très, très rapide et nous avons créé de nombreuses occasions. Nous avons marqué cinq buts, cinq buts magnifiques. Je pense que nous avons mérité de gagner », a noté Mané. Selon lui, Liverpool a travaillé dur et l'a démontré contre Watford. « C'était juste incroyable et j'espère que nous allons continuer sur cette dynamique », a-t-il relevé.