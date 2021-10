Congo-Kinshasa: Pour lutter contre le braconnage et la déforestation - Sud-Kivu - USAID disposée à soutenir près de 8500 agriculteurs du café

L'Agence Américaine pour le Développement (USAID) a procédé le mardi 19 Octobre au lancement d'un programme dénommé "La Gorilla Coffe Alliance", avec l'accompagnement des autres partenaires nationaux qu'internationaux sur une période de cinq ans.

Ce programme se concentre dans la culture du café et va permettre aux 8500 agriculteurs de la province du Sud-Kivu de vivre dans des meilleures conditions grâce au circuit de la vente de leur produit, mais aussi, va combattre en même temps le braconnage et la déforestation au parc de Kahuzi-bienga.

Ce programme lancé en présence du Directeur USAID/RDC, Paul Sabatine et des associés Olam Food Ingrédients (OFI), Technoserve et Wildife Conservation Society et Asili, est venu donc renforcer le lien d'amitié et de coopération qu'entretiennent l'USAID et la République Démocratique du Congo. «Le lancement par USAID de la Gorilla Coffee Alliance est une étape cruciale pour le partenariat du Gouvernement américain avec le peuple Congolais et représente le fruit de plus d'une décennie d'investissement de l'USAID aux côtés des agriculteurs Congolais pour replanter des caféiers dans une région déchirée par des conflits», a précisé le directeur de l'USAID/RDC.

«Tout en manifestant un sentiment de joie à l'égard des associés qui ont adhéré pour la réussite de ce projet, je suis heureux de Co-investir aux cotés de Nepresso et d'OFI dans la revitalisation du secteur du café en RDC», a-t-il rajouté.

Par ailleurs, le Directeur de l'USAID/RDC en a également saisi l'occasion pour expliquer l'importance que représente le parc de Kahuzi-biega pour la République Démocratique du Congo. «Le parc de Kahuzi-biega est un site du patrimoine mondial de l'Unesco et l'un des rares habitats restants des gorilles des plaines de l'Est ou gorilles de Grauer», a-t-il martelé.

«Gorilla Coffé Alliance est de relever le défi en aidant les familles locales à trouver des méthodes respectueuses de l'environnement pour gagner la vie , en améliorant l'accès aux services de santé essentiels et en travaillant avec les institutions communautaires pour qu'elles deviennent des défenseurs de la conservation du parc national», a-t-il soutenu dans le souci d'élucider sur le but de ce projet que compte réaliser sa structure en collaboration avec d'autres alliés précités.