Gabon: Ali Bongo Ondimba s'entretient avec le Premier ministre togolais

Libreville - le 21 octobre 2021-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec Madame Victoire Tomegah Dogbé Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République Togolaise, introduite à son Cabinet, par son homologue, Madame Rose Christiane Ossouka Raponda, Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

En séjour dans notre pays pour une visite de Travail et d'Amitié à l'invitation du Premier Ministre gabonais, Madame Tomegah Dogbé, a au cours de son échange avec le Chef de l'Etat gabonais, transmis les salutations amicales et fraternelles de S.E.M Faure Gnassingbé à son homologue et Frère Ali Bongo Ondimba, dont la convergence de vues sur les grands sujets de l'heure sur le Continent africain et sur la scène internationale n'est plus à démontrer.

Au cours de cette entrevue, le Premier Ministre togolais a salué les performances économiques du Gabon reposant notamment sur la diversification de l'économie et la création de la valeur ajoutée, d'emplois et de richesses.

Appréciant le modèle économique gabonais, elle a relevé que le Togo s'en est inspiré, avec la mise en place d'une plateforme industrielle destinée à la transformation des matières premières et la création d'un écosystème attractif pour les investisseurs.

Par ailleurs, Madame Tomegah Dogbé a loué la qualité des engagements du Gabon et le leadership du Président de la République en matière d'économie durable, qui lui vaut aujourd'hui la Présidence du Groupe des négociateurs africains pour la prochaine Conférence des Parties sur le Climat qui aura lieu du 1er au 2 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse.

Entre autres sujets évoqués, ont également figuré, le développement agricole, la transformation du digital, l'énergie, la promotion de la femme, l'égalité des genres, le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) et les politiques d'investissement mises en œuvre dans le domaine de l'Environnement.

Le Chef du Gouvernement togolais s'est dit honoré de son séjour en terre gabonaise et a apprécié les sages conseils reçus du Président de la République Gabonaise, qui l'a exhortée à renforcer ce partage d'expérience et d'expertise dans le cadre des relations bilatérales entre Libreville et Lomé.