Afrique: La CEA et l'AUDA-NEPAD renouvellent leur partenariat pour renforcer la croissance durable en Afrique

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) et l'Agence de développement de l'Union africaine-Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD) ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur partenariat et leur collaboration afin d'accélérer la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Afrique et des Objectifs de développement durable (ODD) de 2030.

Il s'agira d'un document vivant qui permettra d'approfondir la coopération entre les équipes de la CEA et de l'AUDA-NEPAD, d'autant plus que les six domaines de coopération identifiés dans le protocole d'accord correspondent à ce que les deux organisations ont fait ensemble.

Signé au bureau de l'UA à New York le 27 septembre, le MoU vise à exploiter les synergies découlant des mandats des organisations et à établir les arrangements non contraignants et non exclusifs nécessaires pour assurer une coopération efficace dans des domaines d'intérêt mutuel.

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, a déclaré que le protocole d'accord démontrait à quel point les deux organisations pouvaient unir leurs efforts et accroître leurs ambitions pour réaliser l'Agenda 2063 de transformation de l'Afrique et l'Agenda 2030 pour le développement durable.

"Notre collaboration fera avancer le programme de l'Afrique, notamment dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à laquelle nous croyons tous", a déclaré Mme Songwe.

Elle a ajouté : "Nous avons bien fait en matière de plaidoyer dans les domaines de l'énergie durable, du changement climatique, de l'industrialisation, de la numérisation et de la sécurité sanitaire. Mais nous devons faire mieux en matière de financement. Il faut plus de plaidoyer pour plus de financement alors que nous préparons la CdP26."

Les objectifs du protocole d'accord sont de mettre en œuvre le programme de travail conjoint pour 2021-2023 dans six grands domaines prioritaires des mandats et fonctions respectifs des organisations ; de renforcer la résilience pour le développement durable en Afrique conformément à l'Agenda 2063 et à l'Agenda 2030 ; et d'explorer toute initiative stratégique qui pourrait ne pas faire partie du mandat en cours mais qui est justifiée par l'importance d'événements inattendus dans le cadre des six grands domaines prioritaires.

Les domaines de coopération prévus par le protocole d'accord comprennent, entre autres, la résilience au changement climatique et la gouvernance, la durabilité environnementale et la gestion des ressources naturelles ; l'énergie durable, le lien énergie-eau-alimentation et l'autonomisation des communautés rurales ; la gestion et l'évaluation des connaissances et le développement humain et institutionnel ; la science, la technologie et l'innovation ; l'intégration économique, la macroéconomie et la politique de gouvernance ; et la création de richesses - industrialisation.

Le directeur général de l'AUDA-NEPAD, Ibrahim Mayaki, a déclaré : "La signature du protocole d'accord témoigne d'un haut niveau de crédibilité sur les questions de développement du continent, notamment dans les domaines des priorités de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 de l'Afrique."

Le directeur général de l'AUDA-NEPAD, Ibrahim Mayaki, a déclaré : "La signature du protocole d'accord témoigne d'un haut niveau de crédibilité sur les questions de développement du continent, notamment dans les domaines des priorités de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 de l'Afrique."

L'opérationnalisation de ce protocole d'accord sera guidée par la poursuite d'une vision commune de l'Union africaine à travers la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Afrique, de concert avec l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

Un précédent protocole d'accord signé avec la CEA à l'époque de l'Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA) est entré en vigueur en octobre 2014 pour une durée de trois ans avec la possibilité d'être prolongé de deux années supplémentaires. Il en sera de même pour le nouveau protocole d'accord.

